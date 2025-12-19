Desarticulan red trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de menores de edad

–La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Centro Cibernético Policial (Cecip) y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), desarticuló a una red delictiva trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, a través de diferentes plataformas virtuales.

La investigación liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá da cuenta de que la estructura ilegal disponía de una aplicación de mensajería instantánea, la cual era usada por cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia, para compartir e intercambiar más de 1.275 videos y 539 imágenes de los diferentes vejámenes a los que eran sometidos niños y niñas entre los 5 y 10 años.

En diligencias de registro y allanamiento realizadas en inmuebles de Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), fueron capturados tres de los señalados involucrados en el entramado criminal.

Los sujetos fueron identificados como Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes

fueron presentados por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) ante un juez penal de control de garantías y les imputaron el delito de pornografía con menor de 18 años.

Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía, en coordinación con @CaiVirtual y @AmeripoOrg, desarticuló a una red delictiva trasnacional que, a través de servicios de mensajería instantánea, habría distribuido más de 1.275 videos y 539 imágenes de abuso sexual infantil. Las víctimas eran de menores de edad… pic.twitter.com/Wo5sPxeg1O — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 19, 2025

En los allanamientos se incautaron dispositivos electrónicos que contienen registros audiovisuales que dan cuenta de abusaos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de niños, niña y adolescentes.

Simultáneamente a los resultados judiciales obtenidos en Colombia, los cuerpos de policía de Brasil, Ecuador, España, Honduras y Paraguay lograron en sus países la captura de otros 11 integrantes de la red.