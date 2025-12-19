Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes diciembre 19, 2025 -Dólar TRM $ 3,817,93 (vigencia 20, 21 y 22 de diciembre) -Euro $ 4,520.50 -Bitcoin US$ 84.842,30 Tasa de Interés -DTF: 8,86% -UVR: $ 397,02 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,74 -Petróleo Brent US$ 56,66 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorGobierno Nacional decretará una emergencia económica para cubrir déficid presupuestal tras hundimiento de la Reforma Tributaria Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 19 de diciembre de 2025 en Colombia También podría gustarte Nacional Resultados de las loterías y chances del jueves 18 de junio en Colombia Ariel Cabrera viernes junio 19, 2015 Bogotá Retratos hablados de posibles responsables de desaparición del menor Juan Sebastián Rojas Manuel Reyes Beltran jueves diciembre 24, 2015 Nacional Han construido más de 90 mil viviendas gratis en tres años: Minvivienda Giovanni Alarcón M. viernes junio 19, 2015 Nacional Denuncian nueva incursión de Guardia Venezolana en Paraguachón Andres Felipe Gama jueves septiembre 24, 2015