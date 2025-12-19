Por incumplimiento en obras de la planta Francisco Wiesner, Acueducto de Bogotá recupera $74 mil millones

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) obtuvo un laudo arbitral favorable que ratifica el incumplimiento grave de un consorcio contratado para ejecutar obras estratégicas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP- Francisco Wiesner, infraestructura fundamental para el abastecimiento de agua de la ciudad.

El Tribunal de Arbitramento, mediante decisión proferida el 15 de diciembre de 2025, concluyó que los contratistas responsables abandonaron los trabajos sin concluir, los cuales consistían en la ampliación de las unidades de filtración y obras complementarias de la Planta Wiesner. Esta situación obligó a la EAAB a declarar la caducidad del contrato, ante el riesgo que representaba para la operación del sistema de abastecimiento de agua potable.

Como resultado del proceso arbitral, el Tribunal ordenó al consorcio integrado por Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente S.A.S., Ecman Engenharia S.A. Sucursal Colombia e Ingecol S.A., junto con las aseguradoras Seguros del Estado S.A. y Zurich Colombia Seguros S.A; vinculadas al proceso, a pagar a la EAAB-ESP perjuicios por más de 67 mil millones de pesos. A este monto se suman los costos del arbitraje y las costas procesales, que elevan el valor total reconocido a favor de la Empresa a más de 74 mil millones de pesos.

Más allá de las cifras, esta decisión tiene un impacto directo en la ciudad. El incumplimiento del contratista retrasó la entrada en funcionamiento de obras esenciales para la Planta Wiesner, lo que afectó la capacidad del sistema en momentos críticos, como los periodos de alta demanda del servicio.

Con este fallo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) envía un mensaje claro a la ciudadanía y al sector de la infraestructura: la Empresa no solo presta el servicio de agua potable, sino que también vigila de manera estricta que los recursos públicos destinados al agua de todos los bogotanos se inviertan correctamente y que los compromisos contractuales se cumplan.

Adicionalmente, el laudo estableció que las compañías de seguros deberán pagar el valor máximo asegurado, por 13.718 millones de pesos, adicional a los recursos ya reconocidos tras la declaratoria de caducidad del contrato.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reafirma así su compromiso con la defensa del patrimonio público, la transparencia en la contratación y la protección de un servicio esencial para la vida y el bienestar de la ciudad.