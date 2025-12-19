TransMilenio obtiene crédito por $670 mil millones para la construcción de la troncal Calle 13

Foto: TransMilenio.

Aquí sí pasa, hay importantes noticias para Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. TransMilenio obtuvo un crédito por COP 670 mil millones para la construcción de la troncal Calle 13. Estos recursos permitirán continuar avanzando en la ejecución de las obras de este importante corredor para el Distrito y la Región, que conecta el occidente y centro de la ciudad. La troncal tendrá una longitud de 11,4 km, desde el sector de Puente Aranda hasta el límite de la ciudad con el rio Bogotá.

Esta Troncal tiene su financiación asegurada, gracias al Convenio para la financiación conjunta del Proyecto, suscrito entre la Nación y la ciudad en agosto de 2022, bajo el cual la Nación y el Distrito se comprometieron a realizar aportes anuales al proyecto hasta el año 2034.

Teniendo en cuenta que la Administración distrital tiene como meta entregar la nueva Troncal a la ciudad en 2030, antes de recibir la totalidad de los aportes, TransMilenio gestionó esta primera operación de crédito, para contar con los recursos de forma anticipada y realizar los pagos que requieren los avances de obra durante los próximos meses.

Las entidades financieras mostraron un gran apetito en la financiación del proyecto, ofertando 5,10 veces el monto requerido. TransMilenio realizó la adjudicación al banco DAVIVIENDA y a la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN, las entidades financieras que presentaron las menores ofertas de tasas de interés.

El crédito se adjudicó a un plazo de 9 años, incluidos 2 de gracia, de los cuales Davivienda desembolsará 335.000 millones, al IBR + 2,87, y la FDN desembolsará 335.000 millones, a la tasa fija UVR + 5,60.

El proyecto tiene importantes impactos positivos, puesto que reducirá los tiempos de desplazamiento y costos operativos del transporte público y de carga, descongestionará la zona occidental de Bogotá y promoverá su desarrollo económico, mejorando de forma directa la calidad de vida de 643,000 habitantes. Así mismo, se estima que la introducción de flota con tecnologías limpias reducirá la emisión de CO2 en 33.908 toneladas por año.

De esta manera, TransMilenio le cumple a la ciudad, mejorando la calidad de vida de los Bogotanos y habitantes de los municipios vecinos que ingresan a la ciudad por este corredor.