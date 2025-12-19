Terminal Transporte de Bogotá activa su Plan de Navidad para movilizar 1,7 millones de viajeros

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

La Terminal de Transporte de Bogota? activó su Plan Navidad con el objetivo de movilizar cerca de 1,7 millones de viajeros desde sus sedes Salitre, Norte y Sur, garantizando un servicio seguro, ágil y organizado durante la temporada de fin de año.

En esta temporada, los destinos más solicitados por los viajeros son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira. Para mejorar la experiencia de viaje y la movilidad en la ciudad, desde el 12 de diciembre entró en funcionamiento un nuevo punto de expedición de la tasa de uso en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, facilitando el acceso al transporte legal hacia los Llanos Orientales, que incluye los departamentos de Meta y Casanare.

“El fortalecimiento de nuestra operación nos permitirá combatir en esa zona el transporte ilegal, ofrecer un servicio seguro y de calidad a los usuarios y reducir el desplazamiento de vehículos hacia La Terminal Salitre, contribuyendo a una movilidad más eficiente en Bogotá”, afirmó Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogota?.

Esta estrategia está orientada a ampliar la cobertura del servicio legal de transporte y facilitar el acceso a un mayor número de usuarios.

Proyección de la movilización durante la temporada

Salitre: 1.040.000 viajeros – (60%)

Norte: 408.217 viajeros – (23%)

Sur: 295.848 viajeros – (17%)

Días de mayor movilización

20 diciembre:

Salitre: 58.417

Norte: 17.138

Sur: 14.272

27 diciembre

Salitre: 74.244

Norte: 22.398

Sur: 21.045

30 diciembre

Salitre: 58.425

Norte: 18.700

Sur: 19.424

9 enero

Salitre: 49.184

Norte: 17.096

Sur: 16.308

Plan de Navidad

“El Plan de Navidad contempla la logística, infraestructura, control operativo y cumplimiento normativo necesarios para mitigar la ilegalidad y brindar una experiencia óptima a los usuarios que eligen viajar por el modo terrestre”, aseguró Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogota?.

Mejor servicio para los usuarios

? 904 vehículos adicionales de servicio especial, gracias a contratos y convenios con 20 de las 85 empresas vinculadas a la operación.

? Venta de tiquetes en línea a través de www.terminaldetransportedebogota.gov.co y en quioscos digitales ubicados en la Terminal Salitre, para reducir filas y tiempos de espera.

? Intervención estratégica en la malla vial en la Terminal Salitre, que facilita el acceso y salida de viajeros en vehículo particular, SITP o taxi.

Refuerzo de servicios operativos, con:

? 12 carpas

? 100 vallas

? 23 megáfonos

? 320 separadores de fila

? 7 estaciones de emergencia

? 9 desfibriladores externos automáticos (DEA)

? 360 carros maleteros

? 10 pantallas informativas

? Sillas de ruedas y servicio de guarda equipaje

? Renovación integral de baños y duchas del módulo 4 en la Terminal Salitre, con espacios accesibles, cambiadores de pañal, baño familiar y para personas con discapacidad.

? Servicio de taxis disponible en las terminales Salitre y Sur.

Bienestar para los conductores

? 16 equipos de alcoholimetría (10 EBS, 4 alcohosensores de soporte y 2 manuales) distribuidos en las tres terminales.

? 30 auxiliares de enfermería, en turnos rotativos 24/7, encargados de pruebas de alcoholimetría y exámenes médicos de aptitud física.

? Pruebas de sustancias psicoactivas: 19, 20, 26 y 27 de diciembre (7:00 a. m. a 11:00 a. m. – Terminales Salitre y Norte).

? Campañas médicas de tamizaje: 15 al 19 de diciembre (7:00 a. m. a 11:00 a. m. – Terminal Salitre).

? Sala de bienestar para conductores, con áreas de descanso, capacitación, actividad física, entretenimiento y cafetería. (Horario general: 6:00 a. m. a 10:00 p. m.) Área de descanso: servicio 24 horas.