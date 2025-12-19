3.850 nuevos becados con la cuarta convocatoria de Jóvenes a la E

Imagen: Atenea

La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia Atenea entregaron los resultados de la cuarta convocatoria del programa Jóvenes a la E, una de las principales apuestas de la ciudad para ampliar el acceso y la permanencia en la educación superior.

En esta convocatoria, 3.850 jóvenes resultaron beneficiados con becas que cubren el 100 % del valor de la matrícula y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo por cada período académico, lo que les permitirá iniciar sus estudios universitarios a partir del próximo año.

“Nuestros jóvenes beneficiarios son ejemplo de que la pasión, el esfuerzo y la disciplina siempre valen la pena. Son la prueba de que cuando Bogotá cree en su juventud, los sueños se convierten en realidad. Con estos nuevos beneficiarios, ya tenemos 13 mil jóvenes estudiando programas universitarios, técnicos y tecnológicos con una inversión de $158 mil millones”, afirmó el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Entre los programas con mayor número de jóvenes seleccionados se encuentran Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Derecho, Economía y Enfermería. Además, 2.947 jóvenes beneficiados provienen de colegios públicos de Bogotá, reafirmando el enfoque de equidad del programa.

Los resultados también evidencian el enfoque social y de reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad: cerca del 60 % de las personas seleccionadas son el primer miembro de su familia en acceder a la educación superior y el 58 % provienen de hogares en situación de pobreza. Asimismo, Jóvenes a la E reconoce tanto el mérito académico: el 29 % de los beneficiarios se ubican en los mejores resultados de las pruebas. La convocatoria también refleja una participación diversa, en la que el 57 % de las personas son mujeres, el 11 % son víctimas del conflicto armado y 4 % pertenecen a algún grupo étnico.

“La cuarta convocatoria de Jóvenes a la E registró más de 33 mil jóvenes inscritos, reflejando el alto interés de las juventudes bogotanas por acceder a una educación superior de calidad. Los beneficiarios ingresarán en el período 2026-1 a 342 programas académicos, ofrecidos por 40 instituciones de educación superior de la ciudad, con una oferta caracterizada por su calidad académica”, agregó Isabel Segovia, Secretaria de Educación de Bogotá.

Las localidades con mayor número de jóvenes beneficiarios en esta convocatoria fueron Ciudad Bolívar (15 %), Kennedy (13 %), Bosa (11 %), Suba (10 %) y Engativá (7 %).

Por primera vez, el programa incorporó la línea de Talentos Excepcionales, mediante la cual se otorgaron 266 becas directas a jóvenes de colegios oficiales: 234 para estudiantes ubicados en el 2 % superior de las Pruebas Saber 11, 21 para artistas destacados y 11 para deportistas de alto rendimiento que han representado a Bogotá.

Con esta convocatoria, Bogotá continúa avanzando en su meta de aumentar el tránsito inmediato a la educación superior, que hoy alcanza el 54 %, fortaleciendo trayectorias educativas completas y cerrando brechas de acceso.

¿Cómo consultar los resultados?

Las y los postulantes pueden conocer su resultado siguiendo estos pasos:

1. Ingresa a: www.agenciaatenea.gov.co

2. Inicia sesión con el usuario y la contraseña creados al momento de la inscripción.

3. En el menú lateral izquierdo, selecciona ‘Inscripciones / Resultados’.

4. Haz clic en ‘Jóvenes a la E – 4’.

Allí podrás consultar su estado en la convocatoria, los puntajes detallados, el número total de inscritos y el puntaje del último elegible.