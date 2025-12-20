Gobierno nacional impulsa planta de regasificación en Coveñas, Sucre, para potenciar la seguridad energética

–El Ministerio de Minas y Energía anunció este sábado que con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) avanzan en el proyecto de una planta de regasificación en Coveñas, Sucre, en su terminal marítima, una infraestructura estratégica que se espera esté operativa para 2027 y que garantizará cerca del 20% de la demanda nacional de gas natural y fortalecerá la seguridad energética del país.

Según la cartera energética, la obra permitirá diversificar las fuentes de abastecimiento, reducir riesgos de desabastecimiento y proteger a hogares, transporte e industria frente a la volatilidad de precios, en línea con una transición energética justa y ordenada.

El Ministerio realizó el segundo recorrido técnico al proyecto de regasificación TLU3, que será determinante para estabilizar el sistema y mitigar riesgos asociados al abastecimiento.

“El proyecto tiene una capacidad total de 400 millones de pies cúbicos diarios – MPCD, pero en una fase inicial serían 100 millones de pies cúbicos diarios”, destacóó la viceministra de Energía, Karen Schutt, ratificando que el objetivo de esta cartera es que la regulación y las decisiones técnicas estén alineadas con las necesidades reales de los proyectos estratégicos y, sobre todo, con el bienestar de los hogares, el transporte y la industria.

El proyecto contempla, además, una fase de fortalecimiento de la red de transporte en los tramos estratégicos TLU3–Cádiz y sus conexiones con puntos clave como Coveñas, lo que permitirá una capacidad inicial significativa para atender la demanda nacional.

En este punto se instalará una planta de regasificación tipo FSRU (unidad flotante de almacenamiento y regasificación), que ya ha avanzado en procesos de oferta y estructuración técnica, y que permitirá inyectar gas al sistema en una primera fase con una capacidad diaria superior a cien millones de pies cúbicos.

Durante el recorrido, el ministerio contó con el acompañamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en el marco de una estrategia de seguimiento técnico que incluye visitas a proyectos estratégicos del país.

Este ejercicio hace parte de una ruta de más de 200 kilómetros de inspección y evaluación en territorio, orientada a comprender la magnitud, complejidad y necesidades reales de las infraestructuras energéticas.

“El Gobierno nacional reafirma así su compromiso con el desarrollo energético del país y, en particular, con el Caribe colombiano, una región clave para la infraestructura de gas natural”, manifestó la comisionada experta de la CREG, Fanny Guerrero.

La regasificación en Coveñas se consolida como un pilar fundamental para garantizar un abastecimiento confiable, diversificado y resiliente, en coherencia con los principios de una Transición Energética Justa, ordenada y centrada en las personas.