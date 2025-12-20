Lula da Silva: «Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria»

–El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recabó este sábado sobre el conflicto entre EE.UU y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Durante un discurso de apertura de la cumbre de Mercosur, el mandatario advirtió que una intervención armada en Venezuela por parte de EE.UU. sería «una catástrofe humanitaria».

«Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía hoy se presentan en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado. Más de cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional», afirmó Lula da Silva.

«Los límites del derecho internacional están siendo puestos a prueba. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo», agregó.

Lula da Silva indicó que «construir una Sudamérica próspera y pacífica es la única doctrina que nos conviene» y subrayó: «Hay quienes sostienen que promover la integración es renunciar a la soberanía. Pero las amenazas reales a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Se presentan hoy en forma de guerra, fuerzas antidemocráticas y crimen organizado».

El mandatario indicó que también se ha puesto a prueba la fuerza de los regímenes democráticos y subrayó que «la democracia brasileña ha sobrevivido al ataque más duro que ha sufrido desde el fin de la dictadura. Los declarados culpables del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 han sido investigados, juzgados y condenados según el debido proceso. Por primera vez en su historia, Brasil ha saldado cuentas con el pasado».

Advirtió que «debilitar las instituciones significa dejar espacio al crimen organizado. La seguridad pública es un derecho ciudadano y un deber del Estado, independientemente de la ideología».

Finalmene en su discurso, el presidene brasileño afirmó que el año 2025 trae un triste recuerdo al Cono Sur. «Hace cincuenta años se lanzó la infame “Operación Cóndor”. Ese terrible episodio de nuestra historia nos ha enseñado una valiosa lección. Si los regímenes dictatoriales se han articulado para perseguir a sus ciudadanos, corresponde a los gobiernos elegidos democráticamente trabajar juntos para garantizar a todos una vida mejor, basada en la promoción y protección de los derechos humanos. Aunque algunos sientan nostalgia por los antiguos dictadores, debemos insistir en avanzar, nunca retroceder», puntualizó.

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

El presidente argentino, Javier Milei, instó a sus socios comerciales a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro.

«La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario», dijo Milei en un discurso en la Cumbre del Mercosur, según un comunicado de la Presidencia argentina.

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe.

El discurso de Milei se opone frontalmente a la visión de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre.

El pasado jueves, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se declaró dispuesto a ser mediador en el conflicto promovido por EE.UU. contra el Gobierno de Venezuela.

«Yo estoy pensando que antes de que llegue la Navidad, yo posiblemente tenga que volver a hablar con el presidente [de EE.UU., Donald] Trump para saber cómo podría Brasil contribuir para que tengamos un acuerdo diplomático y no una guerra fratricida», dijo Lula.

En una conversación con periodistas, el mandatario adelantó que ya había hablado con su par venezolano, Nicolás Maduro, para saber qué cartas se habían puesto sobre la mesa en la negociación con EE.UU., y tenía claro que las tensiones podían resolverse «sin guerra».

«Era posible negociar sin guerra, entonces, yo estoy siempre preocupado de lo que está por detrás», dijo Lula, tras insistir en que deben explicarse qué intereses hay de generar un conflicto en una región de paz, como América Latina.

«¿Cuáles son los intereses de otros que la gente aún no sabe?», se preguntó.

En esa línea, Lula apeló a su experiencia previa como mediador al recordar que fue uno de los creadores del Grupo de Amigos de Venezuela y trató de ser interlocutor entre el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y la Administración de George W. Bush para rebajar las tensiones.

«Lo mismo hago ahora con Trump y con Maduro (…) Yo creo mucho en la palabra, en el poder de persuasión, en el poder de convencimiento», agregó el mandatario suramericano.

En su criterio, la diplomacia «da mucho más resultado» que las posturas belicistas. «Estoy a disposición tanto para Venezuela, como para EE.UU., a contribuir a una solución pacífica en nuestro continente», puntualizó.

