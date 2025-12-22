Trump revela el destino del petróleo incautado al régimen de Venezuela

–El petróleo incautado a Venezuela se mantendrá en poder de Washington y eventualmente podría ser incorporado a la reserva estratégica de EE.UU., anunció este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Lo vamos a conservar. Lo vamos a conservar», respondió el mandatario tras ser inquirido por la prensa sobre el destino de los cerca de 1,9 millones de barriles de crudo venezolano transportaban dos tanqueros asaltados por fuerzas militares y transportados a puertos estadounidenses en el mar Caribe.

Cuando se le pidió que precisara, Trump fue más ambiguo en su respuesta y adelantó que también barajaba colocarlo en el marcado internacional:

«Quizás lo vendamos. Quizás lo conservemos. Quizás lo usemos en las reservas estratégicas. Lo vamos a conservar. También nos quedamos con los barcos», dijo.