Sube a 53 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá durante diciembre de 2025
Foto: Secretaría Distrital de Salud.
En lo que va del mes de diciembre diciembre de 2025, en Bogotá ya son 53 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 4:00 p. m. de este sábado 20 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 12 son menores de 18 años y 41 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 16 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.
La localidades donde se registraron los casos son:
- Usaque?n: tres casos.
- Chapinero dos casos.
- Santa Fe: tres casos.
- San Cristo?bal: cuatro casos.
- Usme: seis casos.
- Tunjuelito: un caso.
- Bosa: cinco casos.
- Kennedy: cuatro casos.
- Fontibón: dos casos.
- Engativá: nueve casos.
- Suba: seis casos.
- Teusaquillo: un caso.
- Antonio Nariño: un caso.
- Los Mártires: tres casos.
- Puente Aranda. dos caso.
- Ciudad Bolívar: un caso.
Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:
- Manos: 33 casos.
- Rostro: 14 casos.
- Ojos: seis casos.
- Cuello: cuatro casos.
- Pies: dos casos.
- Tronco: un caso.
En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora:
- Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.
- No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.
- No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.
- No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.
- No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.
- Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.