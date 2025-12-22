Sube a 53 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá durante diciembre de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

En lo que va del mes de diciembre diciembre de 2025, en Bogotá ya son 53 el número de personas lesionadas con pólvora, con corte a las 4:00 p. m. de este sábado 20 de diciembre de 2025. Entre los afectados, 12 son menores de 18 años y 41 casos más fueron reportados en mayores de 18 años. Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 16 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes.

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: tres casos.

Chapinero dos casos.

Santa Fe: tres casos.

San Cristo?bal: cuatro casos.

Usme: seis casos.

Tunjuelito: un caso.

Bosa: cinco casos.

Kennedy: cuatro casos.

Fontibón: dos casos.

Engativá: nueve casos.

Suba: seis casos.

Teusaquillo: un caso.

Antonio Nariño: un caso.

Los Mártires: tres casos.

Puente Aranda. dos caso.

Ciudad Bolívar: un caso.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 33 casos.

Rostro: 14 casos.

Ojos: seis casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: un caso.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: