Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 22 al 28 de diciembre 2025 para carros particulares

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 22 al 28 de diciembre de 2025 según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 22 al 28 de diciembre de 2025

Lunes 22 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 23 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 24 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves festivo 25 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

Viernes 26 de diciembre: no aplica la medida de pico y placa, según la disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Sábado 27 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 28 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.