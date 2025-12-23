Alcaldía de Bogotá no negociará la aplicación de norma sobre selección de material reciclable en el espacio público

Foto: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró que no negociará la aplicación del Decreto 014 de 2023, norma que regula la selección de material reciclable en el espacio público, y que ninguna vía de hecho, como bloqueos o cierres, llevará al Distrito a modificar o suspender su cumplimiento.

Así lo aseguró el secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva, al referirse a las recientes manifestaciones y bloqueos protagonizados por algunos recicladores inconformes con los operativos de control adelantados por la administración distrital.

“Estamos ante un conflicto que surge por la aplicación de una norma vigente. La ciudad cuenta con puntos dispuestos para que la selección de material reciclable se realice de manera adecuada. Lo que no podemos permitir es que esta actividad se haga de forma indebida, generando regueros, desorden e impactos negativos en el espacio público”, señaló el secretario general.

Silva explicó que los operativos realizados por el Distrito no tienen un carácter persecutorio, sino pedagógico y de control, y buscan garantizar el orden, la limpieza y el uso adecuado del espacio público. Aclaró que muchos recicladores ya cumplen la norma y utilizan los puntos habilitados, mientras que las inconformidades provienen principalmente de quienes persisten en realizar la separación de residuos de manera inadecuada.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá puede sentarse a dialogar y a construir mecanismos y modelos de trabajo para mejorar la separación de residuos en la ciudad, pero la aplicación de una norma no se negocia. Este es un mensaje claro y contundente”, enfatizó.

“Cada asociación de recicladores (391) debe tener registrada una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). Así mismo existen los Centros Temporales de Acopio y Separación de la Alcaldía”, agregó.

Frente a los bloqueos que afectan la movilidad, el secretario reiteró que el Distrito no abrirá la puerta a negociaciones basadas en vías de hecho, y que continuará desplegando equipos de diálogo y acompañamiento, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), para sensibilizar y orientar a los recicladores sobre el cumplimiento de la norma.

En cuanto al futuro del modelo de aseo de la ciudad, Silva recordó que el próximo 12 de febrero vencen los contratos vigentes desde 2018, y que la Administración se ha venido preparando para un escenario de libre competencia, mientras se define el nuevo marco tarifario nacional. Además, informó que la Alcaldía atenderá el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, que conminó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a expedir un régimen de transición que garantice los derechos de los recicladores.