Ocultos en puestos de venta de ropa y piñaterias, autoridades en Bogotá descubrieron 20 kilos de pólvora

Fotos: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, el ‘Escuadrón Antipólvora de la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), descubrió 20 kilos de material pirotécnico que estaban ocultos en puestos de venta de ropa y piñaterias en el sector de San Victirino en el centro de Bogotá.

Durante este lunes 22 de diciembre de 2025, en actividades de prevención y control adelantadas por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotáy gestores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), lograron incautar material pirotécnico que se encontraba oculto en diferentes sectores comerciales del sector de La Mariposa, en San Victirino.

Gracias a la información ciudadana se logró llegar a estos puntos, donde se tenía almacenada esta pólvora. En el procedimiento se logró incautar cerca de 20 kilos de material pirotécnico, como volcanes, chispitas, bengalas, voladores, entre otros.

«La comunidad ha hecho algunos llamados frente al expendio o a la comercialización de pólvora. Se han incautado cerca de 20 kilos de pólvora y continuamos con los controles. El llamado más importante es que los padres de familia. Los ciudadanos mayores de edad no comerciales. Hicimos pólvora, evitemos que nuestros niños, niñas y adolescentes resulten quemados o afectados por este tipo de manipulación imprudente, actuar por convicción y no por una sanción que le puede representar cerca de 1 millón de pesos aproximadamente, expresó el teniente coronel, Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

En lo corrido del año 2025, la Policía de Bogotá ha logrado incautar 2,2 toneladas de pólvora y aplicado más de 118 órdenes de comparendo por la Ley 1801 de 2016.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.