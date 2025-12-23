Desde este 23 de diciembre hay cierre del paso peatonal y acceso norte de estación temporal Calle 57 en Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Desde esta semana y hasta el viernes 2 de enero del 2026, se cerrará el paso peatonal y el acceso norte de la estación temporal de TransMilenio Calle 57 en la avenida Caracas, para permitir el desarrollo de nuevas obras del Metro de Bogotá en este punto límite entre las localidades de Teusaquillo y Chapinero.

El horario de trabajo para el desarrollo de estas actividades será, entre semana, de 10:00 p. m. a 4:30 a. m. y los fines de semana: desde el viernes a las 10:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m.

De esta manera, el acceso y salida de los usuarios será únicamente por el costado sur de la estación y durante este tiempo, los pasos peatonales habilitados en la zona se encontrarán en las intersecciones de las calles 57 y 60, garantizando el paso seguro de los peatones.

Por otro lado, las calzadas oriental y occidental, exclusivas para TransMilenio, estarán cerradas 20 metros al sur de la calle 59 sobre la avenida Caracas.

Para orientar a los usuarios de TransMilenio se implementarán medidas operativas y de información, que incluyen personal de apoyo en la zona, auxiliares de tráfico y señalización especial.

Los ciudadanos podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co. Finalmente, ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras, los ciudadanos podrán visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 72 #10-34, local 147, centro comercial Avenida Chile.