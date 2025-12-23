Bogotá firma alianza para implementar nuevo mecanismo de financiación y construcción de proyectos de infraestructura

Foto: IDU.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), firmó dos convenios de cooperación con la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, para la estructuración integral de las primeras alianzas exclusivas del Distrito Capital, lo que establece un hito en la financiación, contratación y ejecución de proyectos de infraestructura para la movilidad en Bogotá.

La estructuración de esta alianza, ayudará a consolidar dos proyectos vitales para Bogotá, como la avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Centro y la ampliación de la troncal de TransMilenio en la avenida Ciudad de Cali desde la avenida Las Américas hasta la calle 80, que incluye el mantenimiento de la troncal de TransMilenio de la calle 80 (con apoyo de IFC), responde a la necesidad de atender el crecimiento de la ciudad y garantizar el acceso a esquemas de financiación y nuevas formas de construcción a largo plazo de proyectos estratégicos para la movilidad de capital de Colombia.

“El alcalde Carlos Fernando Galán nos dio una instrucción: buscar los mecanismos para contar con los proyectos que necesita la ciudad. Es importante saber que Bogotá no tiene todos los recursos para los más de 60 proyectos que necesita, por eso, este mecanismo, que firmamos con el IFC, brazo de infraestructura del Banco Mundial, nos ayuda a buscar financiación para consolidar nuestros proyectos”, aseguró Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Bajo este mecanismo, el capital privado financia la construcción de los proyectos, lo que genera un nuevo esquema de incentivos para acelerar la construcción de la obra, evitar potenciales atrasos y asegurar la calidad de los materiales, para, de esta manera, ponerlas al servicio de la ciudadanía.

“Este convenio es la consolidación de la alianza estratégica que tiene la IFC con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este programa, en especial, tiene un enfoque programático de vías urbanas con lo que vamos a traer las mejores prácticas internacionales para que la entidad siga evolucionando en su crecimiento y mejorando las formas de contratar las obras de infraestructura que la ciudad necesita”, enfatizó Alberto Losada, oficial principal de la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Con estos proyectos se conectará la avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Norte y Sur a través de 5,96 kilómetros nuevos de malla vial (correspondientes al proyecto de la ALO Centro) y se construirán 9,2 kilómetros adicionales en la troncal avenida Ciudad de Cali, tramo comprendido entre la avenida de Las Américas y la calle 80.

La Corporación Financiera Internacional (IFC) aportará su experiencia técnica y financiera en el desarrollo de proyectos, a través de la estructuración de alianzas públicas y privadas en el mundo, incentivando la adopción de estándares internacionales y la definición de un modelo de gestión orientado a la sostenibilidad financiera, la solidez técnica y la mejora en los tiempos de ejecución.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) generará nuevas dinámicas institucionales que permitirán innovar en la forma de estructurar, financiar y contratar los proyectos de infraestructura para la movilidad y el espacio público, estructurando esquemas de trabajo con el sector privado bajo criterios de eficiencia, transparencia y adecuada distribución de riesgos.

Con la firma de este convenio, la Administración distrital liderada por el alcalde, Carlos Fernando Galán, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)., reafirma su compromiso con la transformación de la ciudad, la modernización de los esquemas de contratación y el desarrollo de infraestructura sostenible.