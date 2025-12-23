Evite el uso de pólvora en Bogotá: Si sufre una lesión siga estas recomendaciones

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para mantener una celebración segura durante la temporada decembrina, de fin de año y de año nuevo, reforzando las acciones de prevención frente al uso de pólvora. A la fecha, Bogotá no registra personas lesionadas por manipulación de artefactos pirotécnicos, resultado del trabajo articulado de las entidades y de la corresponsabilidad de la comunidad.

El subsecretario de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), Julián Fernández, reiteró: “La pólvora no es un juego. Mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Estamos en modo prevención y listos para atender, pero nuestro objetivo es que nadie llegue a una unidad de quemados. Celebrar la Navidad 2025 sin pólvora es la mejor decisión”.

Como parte del fortalecimiento institucional, la Administración distrital expidió el Decreto 598 de 2025, norma que actualiza la reglamentación para el manejo de productos pirotécnicos en la ciudad, unifica procedimientos y crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del Uso de Pólvora en Bogotá. Esta instancia facilitará la articulación entre entidades para reforzar la vigilancia, el control y las estrategias de prevención.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó: “Con este decreto damos un paso firme en la protección de la ciudadanía, especialmente de los menores de edad. El fortalecimiento de la regulación y la creación de la Comisión Intersectorial demuestran nuestro compromiso con la convivencia pacífica”.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

La Administración distrital recordó que los establecimientos que comercialicen pólvora sin autorización se enfrentan a medidas correctivas tipo 4, equivalentes a $ 759.000, además del decomiso y destrucción del material. Estas acciones buscan reducir riesgos y evitar tragedias totalmente prevenibles.