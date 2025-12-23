Conozca los horarios de atención de las Comisarías de Familia en Bogotá durante el fin de año
Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.
Con ocasión de las festividades de ‘Navidad 2025’ y fin de año, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa a la ciudadanía que, con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y protección de las familias, se realizará un ajuste en los horarios de servicio de las Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes los días martes 24 y martes 31 de diciembre de 2025.
Durante estas dos fechas, las Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes atenderán en jornada continua de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. garantizando así la prestación del servicio en un periodo clave para la convivencia y el bienestar familiar.
Para los casos que requieran atención inmediata o urgente, la ciudadanía podrá acudir a las Comisarías de Familia de Bogotá permanentes Engativá, ubicada en la calle 71 #73A-44 Piso 2, en el barrio Boyacá Real y la del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAF), ubicado en la avenida 19 #27-09 piso 1 y 3, en el sector de Paloquemao, las cuales continuarán prestando atención de manera ininterrumpida, de acuerdo con sus horarios y protocolos habituales.
Asimismo, informa que el servicio en las Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes se reanudará con normalidad los días viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026, en el horario habitual de atención. Además, cabe resaltar, que los despachos comisariales prestarán atención en su horario habitual:
- 23 Comisarías de Familia de Bogotá diurnas de 7:00 am a 4:00 pm,
- Cinco Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes de 7:00 am a 11:00 pm
- Dos Comisarías de Familia de Bogotá móviles.
- Una Llamada de Vida con atención 24 horas del día, los siete días de la semana.
Reiteramos el compromiso con la protección de los derechos de las familias y hace un llamado a la ciudadanía para vivir estas fechas en un ambiente de respeto, diálogo y convivencia pacífica.