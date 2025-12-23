Conozca los horarios de atención de las Comisarías de Familia en Bogotá durante el fin de año

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

Con ocasión de las festividades de ‘Navidad 2025’ y fin de año, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa a la ciudadanía que, con el propósito de garantizar la continuidad en la atención y protección de las familias, se realizará un ajuste en los horarios de servicio de las Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes los días martes 24 y martes 31 de diciembre de 2025.

Durante estas dos fechas, las Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes atenderán en jornada continua de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. garantizando así la prestación del servicio en un periodo clave para la convivencia y el bienestar familiar.

Para los casos que requieran atención inmediata o urgente, la ciudadanía podrá acudir a las Comisarías de Familia de Bogotá permanentes Engativá, ubicada en la calle 71 #73A-44 Piso 2, en el barrio Boyacá Real y la del Centro de Atención Penal Integral a Víctimas (CAF), ubicado en la avenida 19 #27-09 piso 1 y 3, en el sector de Paloquemao, las cuales continuarán prestando atención de manera ininterrumpida, de acuerdo con sus horarios y protocolos habituales.

Asimismo, informa que el servicio en las Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes se reanudará con normalidad los días viernes 26 de diciembre de 2025 y viernes 2 de enero de 2026, en el horario habitual de atención. Además, cabe resaltar, que los despachos comisariales prestarán atención en su horario habitual:

23 Comisarías de Familia de Bogotá diurnas de 7:00 am a 4:00 pm,

Cinco Comisarías de Familia de Bogotá semipermanentes de 7:00 am a 11:00 pm

Dos Comisarías de Familia de Bogotá móviles.

Una Llamada de Vida con atención 24 horas del día, los siete días de la semana.

Reiteramos el compromiso con la protección de los derechos de las familias y hace un llamado a la ciudadanía para vivir estas fechas en un ambiente de respeto, diálogo y convivencia pacífica.