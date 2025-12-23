Recomendaciones para evitar que su mascota se asuste con el ruido de la pólvora

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La invitación es a no utilizar ningún artefacto de pirotecnia o que provoque un estruendo que pueda alterar el comportamiento y afectar la salud de los animales de compañía y especies silvestres como aves y pequeños mamíferos.

Recomendaciones para evitar que tu perro o gato se asuste con el ruido de la pólvora

Recuerda conocer las características del lugar donde te encontrarás en época decembrina para identificar un lugar seguro en caso de estallidos de pólvora.

Mantén puertas y ventanas completamente cerradas para evitar que los animales huyan y se extravíen.

Utiliza esencias florales y música relajante para calmar a tu perro o gato.

¡Nunca dejes solo a tu animal de compañía! Permanece a su lado mientras pasan los estallidos y, si se quedó en el hogar, pide a su cuidador que lo acompañe.

“Hablemos hoy para no lamentarnos mañana”, le recuerda a la ciudadanía que las lesiones por uso de la pólvora traen consigo consecuencias dolorosas e irreparables.

Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) registro? 1.901 animales presuntamente afectados por el uso de po?lvora en Bogota?, incluyendo 702 animales de compan?i?a y 1.199 animales silvestres, siendo los efectos mencionados las principales afectaciones reportadas, junto con traumatismo o intranquilidad, agresividad y aturdimiento. Hacemos un llamado para que esto no ocurra este 2025.