Recomendaciones para evitar que su mascota se asuste con el ruido de la pólvora
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
La invitación es a no utilizar ningún artefacto de pirotecnia o que provoque un estruendo que pueda alterar el comportamiento y afectar la salud de los animales de compañía y especies silvestres como aves y pequeños mamíferos.
Recomendaciones para evitar que tu perro o gato se asuste con el ruido de la pólvora
- Recuerda conocer las características del lugar donde te encontrarás en época decembrina para identificar un lugar seguro en caso de estallidos de pólvora.
- Mantén puertas y ventanas completamente cerradas para evitar que los animales huyan y se extravíen.
- Utiliza esencias florales y música relajante para calmar a tu perro o gato.
- ¡Nunca dejes solo a tu animal de compañía! Permanece a su lado mientras pasan los estallidos y, si se quedó en el hogar, pide a su cuidador que lo acompañe.
“Hablemos hoy para no lamentarnos mañana”, le recuerda a la ciudadanía que las lesiones por uso de la pólvora traen consigo consecuencias dolorosas e irreparables.
Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) registro? 1.901 animales presuntamente afectados por el uso de po?lvora en Bogota?, incluyendo 702 animales de compan?i?a y 1.199 animales silvestres, siendo los efectos mencionados las principales afectaciones reportadas, junto con traumatismo o intranquilidad, agresividad y aturdimiento. Hacemos un llamado para que esto no ocurra este 2025.