Van 54 personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante diciembre de 2025

La localidades donde se registraron los casos son:

Usaque?n: tres casos.

Chapinero dos casos.

Santa Fe: tres casos.

San Cristo?bal: cuatro casos.

Usme: seis casos.

Tunjuelito: un caso.

Bosa: cinco casos.

Kennedy: cuatro casos.

Fontibón: tres casos.

Engativá: nueve casos.

Suba: seis casos.

Teusaquillo: un caso.

Antonio Nariño: un caso.

Los Mártires: tres casos.

Puente Aranda. dos caso.

Ciudad Bolívar: un caso.

Según reportes de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:

Manos: 34 casos.

Rostro: 14 casos.

Ojos: seis casos.

Cuello: cuatro casos.

Pies: dos casos.

Tronco: un caso.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias. El Distrito trabaja de manera articulada entre la Secretaría Distrital de Salud (SDS), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Policía de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Alcaldías Locales para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora, y para llevar campañas preventivas a toda la ciudad.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: