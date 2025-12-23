Registraduría revisa autenticidad de 28 millones 500 mil firmas que respaldan a 22 candidatos presidenciales para elecciones de 2026

–La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó este martes que son 28 millones 582 mil 935 firmas las que radicaron 22 grupos significativos de ciudadanos para respaldar la inscripción de candidaturas a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 y que ya avanza en la verificación de las mismas, para lo cual tiene plazo hasta el 21 de enero de 2026.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, explicó los mecanismos con los que cuenta la entidad para llevar a cabo el dispendioso proceso:

“Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”.

De igual manera, dio a conocer que el número de firmas que debe revisar la Registraduría para las elecciones presidenciales de 2026 aumentó en un 179,71% frente a los apoyos recibidos para las elecciones presidenciales de 2022

(10.218.660).

La Registraduría Nacional tendrá plazo hasta el 21 de enero de 2026 para realizar la verificación de las firmas y expedir la certificación del cumplimiento o no del número mínimo de firmas válidas requeridas para respaldar la inscripción de las candidaturas.

Es de recordar que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral de los comicios presidenciales, el 31 de enero de 2026 iniciará la inscripción de candidatos y la misma se extenderá hasta el 13 de marzo de 2026.

A continuación se detallan, en su orden, los Comités inscriptores, los candidatos presidenciales y el número de firmas que radicaron:

1. Romper el sistema, Santiago Botero, 1.156.815

2. Colombia diferente – La fuerza de las regiones, Héctor O. Espinosa, 1.894.050

3. Firme Luna presidente – Si hay un camino, David Luna, 1.158.975

4. Defensores de la patria, Abelardo de la Espriella, 5.049.855

5. Avanza Colombia, Mauricio Cárdenas, 1.061.070

6. Luis Gilberto soy yo, Luis Gilberto Murillo Urrutia, 1.222.545

7. Con Claudia imparables, Claudia López, 1.297.530

8. Firme con Lizcano, Mauricio Lizcano, 1.840.260

9. Rescatemos a Colombia, Daniel Palacios, 1.157.940

10. Movimiento Valientes, Vicky Dávila, 1.236.150

11. Unidos – La fuerza de las regiones, Aníbal Gaviria, 2.316.120

12. Caicedo, Carlos Caicedo, 2.430.075

13. Colombia una nueva historia, Leonardo Huerta, 1.301.610

14. Volvamos a confiar con Pipe Córdoba, Carlos Felipe Córdoba, 1.303.770

15. Sondra Macollins, la abogada de hierro, Sondra Macollins, 1.131.555

16. Con toda por Colombia Juan Daniel Oviedo 1.026.975

17. Grito de independencia la monarquía, Alexander Francisco Henao, 1.173.465

18. Huellas por Colombia, Henry Humberto Martínez, 821.265

19. Uno, Mihaly Flandorffer Peniche, 525

20. Yaheh gente como tú, Pedro Agustino Rosado, 240

21. Nueva Colombia, Pedro Pablo Díaz, 1.140

22. Grupo significativo presidencial, Ernesto Sánchez Herrera, 1.005

TOTAL 28.582.935