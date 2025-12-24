30 familias en Usme recibieron su nuevo hogar en Navidad

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Andrés Romo.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el director de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), Juan Carlos Fernández, entregaron este martes 23 de diciembre de 2025, en la localidad de Usme al sur de la capital, 30 viviendas nuevas a familias que vivían en zonas de alto riesgo no mitigable, marcando el cierre del año con un mensaje claro de protección de la vida, dignidad y cumplimiento institucional.

Esta jornada representó la culminación de un proceso técnico, social y humano, desarrollado en ejecución del programa “Vivienda Segura”, mediante el cual se acompaña a hogares que anteriormente vivían en zonas de alto riesgo no mitigable, garantizando su reasentamiento definitivo en viviendas seguras, legales y con condiciones adecuadas de habitabilidad.

“Para nosotros es simbólico este evento, a un día de Navidad, porque hoy 30 familias reciben un techo digno que les cambiará la vida después de muchos años de espera”, aseguró el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán.

“Con nuestra Política de Vivienda estamos trabajando para que 75.000 familias de la ciudad accedan a vivienda digna, ya le hemos llegado a 25.000; hemos diseñado programas que le ayudan a los ciudadanos a obtener su cierre financiero, hacer parte del proyecto de educación financiera, beneficiarse de subsidios o reubicación por mitigación de riesgo”, detalló el mandatario.

Cada apartamento entregado simboliza mucho más que una solución habitacional, es la materialización de años de espera, esfuerzo y acompañamiento institucional, y la posibilidad real de dejar atrás el miedo, recuperar la tranquilidad cotidiana y proyectar un futuro con mayor estabilidad para las familias.

“Seguimos salvando vidas. Aquí no solo entregamos llaves, entregamos esperanza y un nuevo comienzo. Cada familia reasentada es un paso para recuperar espacio público, fortalecer el tejido comunitario y construir una Bogotá que cuida y acompaña”, afirmó Juan Carlos Fernández, director general de la Caja de la Vivienda Popular (CVP).

Precisamente, el trabajo interinstitucional permite que hoy estas familias tengan su vivienda a costo cero; gracias a la entrega del Valor Único de Reconocimiento (VUR) por parte de la Caja de la Vivienda Popular (CVP) y el subsidio del programa Mi Casa en Bogotá, otorgado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

La entrega de estas nuevas viviendas también reafirma el alcance del programa “Vivienda Segura” como una herramienta efectiva para la reducción del riesgo, la protección del derecho fundamental a la vida y la recuperación de áreas que no deben ser habitadas. Al mismo tiempo, contribuye a la construcción de una ciudad más ordenada, resiliente y equitativa, donde la vivienda digna se consolida como un derecho real y no como una promesa.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa hoy 30 familias reciben las llaves que abren la puerta a un nuevo comienzo, y la ciudad despide el año con la certeza de que proteger la vida y construir esperanza sí es posible. ¡Aquí sí pasa!