Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 24 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y los chances que jugaron este miércoles 24 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 0941 – La 5ta 5 – Tarde 4982 – La 5ta 5 – Noche
Culona
-Día 1487 – Noche 1607
Astro Sol
8533 – -signo Escorpión
Pijao de Oro
6055 – La 5ta 9
Paisita
Día 2597 – La 5ta 4 – Noche 4308
Chontico
Día 1343 – La 5ta – Noche 7234 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 3845 – La 5ta 8 – Noche 0096 – La 5ta 2
Sinuano
Día 4635 – La 5ta 5 – Noche
Cash Three
Día 146 – Noche
Play Four
Día 7608 – Noche
Samán
Día 8350
Caribeña
Día 9549 – La 5ta 7 – Noche
Motilón
Tarde 9758 – La 5ta 1 – Noche
Fantástica
Día 2789 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 2955 – La 5ta 2 – Tarde 2871 – La 5ta 2