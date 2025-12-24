    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 24 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y los chances que jugaron este miércoles 24 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0941 – La 5ta 5 – Tarde 4982 – La 5ta 5 – Noche

    Culona
    -Día 1487 – Noche 1607

    Astro Sol
    8533 – -signo Escorpión

    Pijao de Oro
    6055 – La 5ta 9

    Paisita
    Día 2597 – La 5ta 4 – Noche 4308

    Chontico
    Día 1343 – La 5ta – Noche 7234 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 3845 – La 5ta 8 – Noche 0096 – La 5ta 2

    Sinuano
    Día 4635 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 146 – Noche

    Play Four
    Día 7608 – Noche

    Samán
    Día 8350

    Caribeña
    Día 9549 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 9758 – La 5ta 1 – Noche

    Fantástica
    Día 2789 – La 5ta 4 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2955 – La 5ta 2 – Tarde 2871 – La 5ta 2

    Ariel Cabrera
