Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 24 de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y los chances que jugaron este miércoles 24 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:



Dorado

Mañana 0941 – La 5ta 5 – Tarde 4982 – La 5ta 5 – Noche

Culona

-Día 1487 – Noche 1607

Astro Sol

8533 – -signo Escorpión

Pijao de Oro

6055 – La 5ta 9

Paisita

Día 2597 – La 5ta 4 – Noche 4308

Chontico

Día 1343 – La 5ta – Noche 7234 – La 5ta 6

Cafeterito

Tarde 3845 – La 5ta 8 – Noche 0096 – La 5ta 2

Sinuano

Día 4635 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 146 – Noche

Play Four

Día 7608 – Noche

Samán

Día 8350

Caribeña

Día 9549 – La 5ta 7 – Noche

Motilón

Tarde 9758 – La 5ta 1 – Noche

Fantástica

Día 2789 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 2955 – La 5ta 2 – Tarde 2871 – La 5ta 2