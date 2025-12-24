Culminó con éxito la 1° jornada de atención continua a la ciudadanía del IDPC

Foto: IDPC

Por primera vez, el pasado jueves 18 de diciembre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC llevó a cabo una jornada continua de atención a la ciudadanía. Durante esta jornada, el equipo institucional estuvo dispuesto para asesorar, orientar y brindar respuestas personalizadas de manera ágil, oportuna y directa a las solicitudes de las personas asistentes, fortaleciendo así el vínculo, la confianza y la corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión y el cuidado del patrimonio cultural de Bogotá.

En el marco de esta jornada de autorización de reparaciones locativas, se ratificó el compromiso institucional con la ciudadanía, logrando la emisión de 22 autorizaciones en un solo día. Cada trámite tuvo un tiempo promedio de atención de 15 minutos, frente a un proceso que normalmente puede tardar aproximadamente 45 días.

“La instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán fue clara: mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía y hoy lo estamos cumpliendo. Estamos fortaleciendo la asesoría personalizada, independientemente de las modalidades de intervención, y participando activamente en estas jornadas para autorizar las diferentes intervenciones que requieren los bienes de interés cultural. Todo esto con el fin de fomentar la sostenibilidad integral del patrimonio cultural y la eficiencia en su gestión”, señaló Diego Javier Parra Cortés, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC.

La jornada también contó con la participación de la Veeduría Distrital, en el marco de los diálogos ciudadanos orientados a escuchar y atender inquietudes de la comunidad. Juliana Villegas, profesional de la Veeduría Delegada para la Participación y Programas Especiales, destacó la importancia de estos espacios para ejercer control social, observar la labor de las entidades y fortalecer la confianza con la ciudadanía, invitando a promover un diálogo de doble vía que permita llegar a soluciones efectivas en los trámites.

Durante el evento, los ciudadanos recibieron asesoría sobre pintura interna y de fachadas, mantenimiento de carpintería en madera y metal, cambio de accesorios y aparatos sanitarios, mantenimiento de redes eléctricas, hidráulicas e hidrosanitarias, entrega de autorizaciones pendientes, emisión de conceptos y respuestas a solicitudes de primeros auxilios, así como la notificación presencial o electrónica de las decisiones adoptadas.