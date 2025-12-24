‘Paseo millonario’ ahora es imputado como secuestro extorsivo en Bogotá: los delincuentes podrían pagar hasta 42 años de prisión

Secretaría de Seguridad

Los delincuentes que cometan el denominado paseo millonario en Bogotá enfrentan ahora consecuencias penales mucho más severas. Gracias al trabajo articulado entre la administración distrital, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, este delito dejó de ser imputado únicamente como hurto agravado y pasó a ser judicializado como secuestro extorsivo, lo que implica penas considerablemente más altas.

Un caso reciente evidencia la importancia de este cambio: varios sujetos privaron de la libertad a un ciudadano durante cerca de 19 horas, mientras lo obligaban, bajo amenazas, a realizar retiros de dinero y transacciones financieras. Antes, este tipo de hechos se imputaban como hurto, delito cuya pena máxima en el ordenamiento jurídico colombiano es de nueve años de prisión.

Sin embargo, ahora, estas conductas serán investigadas y sancionadas como secuestro extorsivo, delito consagrado en el artículo 169 del Código Penal colombiano, que sanciona a quien prive de la libertad a una persona con fines económicos o de provecho, y que puede acarrear penas de hasta 42 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso y los agravantes aplicables.

Este cambio, que comenzó a aplicarse desde este año, busca que los responsables de un delito tan atroz enfrenten castigos acordes con el daño causado a las víctimas. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia recalca que privar de la libertad a cualquier persona es un hecho repudiable y este tipo de conductas no pueden seguir siendo tratado como un simple hurto.

«Quitarle la libertad a un ciudadano así sea por algunos segundos debe ser considerado en Colombia un secuestro y debe ser impuesto con la máxima pena. La libertad de nadie puede estar sometida a la voluntad de los delincuentes y de los criminales», indicó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Esta nueva forma de imputación permitirá que delincuentes reincidentes enfrenten condenas ejemplares y envía un mensaje claro: en Bogotá, el ‘paseo millonario’ será castigado con todo el peso de la ley.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reitera el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo relacionado con ‘paseo millonario’ a la Línea 165 del GAULA. La denuncia es fundamental, está funcionando y es clave para seguir sacando criminales de las calles y lograr su judicialización.