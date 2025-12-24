Emergencia económica busca proteger educación, salud y empleo: presidente Petro

–El presidente Gustavo Petro defendió el Decreto 1390 de 2025 mediante el cual el Gobierno nacional declaró la Emergencia Económica y Social por 30 días para hacerle frente a la crisis fiscal de la nación. En alocución televisada este martes, el jefe de Estado explicó cuál es el origen del déficit primario, es decir, cuando los ingresos son menores que los gastos de la administración.

“Si hay déficit primario y la tasa de interés real (del Banco de la República) está por encima de la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible y nos lleva a un abismo, que hay que prevenir, es un hecho sobreviniente. Esta es la base de por qué tenemos que decretar la emergencia económica», explicó.

Uno de los principales argumentos del mandatario para adoptar este estado de excepción es el archivo de un segundo proyecto de Ley de Financiamiento en las Comisiones Económicas del Congreso de la República: en las vigencias de 2025 y de 2026.

“El Congreso irresponsablemente, en dos ocasiones, ha hundido la ley fiscal, y no nos permite llegar al superávit fiscal, que es lo que hace sostenible la deuda», insistió.

Insistió en que “es absolutamente imprescindible» bajar el déficit primario de Colombia, porque con las actuales tasas de referencia del Emisor y la actitud de las Comisiones Económicas del Congreso con la conducta del Banco de la República y del Congreso colocaron “hoy la deuda es insostenible».

Al respecto, dijo el mandatario que es necesario establecer una nueva reglamentación impositiva para “evitar que el futuro pueda ser de crisis económica».

“Este Gobierno ya recortó el gasto al máximo, lo que quieren es que le quitemos la plata a la educación, a la salud, y eso no lo vamos a hacer, no es posible. Tampoco podemos recortar en seguridad, sólo queda una posibilidad: recortar la inversión pública que, básicamente, son pagos de carreteras por contrato hechos antes, y tendríamos que incumplir los contratos, o que los dueños de esas concesiones devuelvan plata que tienen guardada en fiducias», aseguró.

Por eso –dijo el presidente Petro- lo sano económicamente es aumentar impuestos, pero no se los aumentamos al pueblo, como siempre han hecho, sino a los más ricos de los ricos», afirmó

El jefe de Estado adelantó algunas de las medidas que se adoptarán próximamente amparadas en la declaratoria de emergencia económica:

– Un impuesto al patrimonio que afectará solo al 0,6% de las familias colombianas, y que permitirá recaudar $1,7 billones.

– El impuesto a la renta, del que dijo “hay que subirlo más a los sectores más ricos», porque la emergencia se dio “por un hecho sobreviniente».

– Nuevos impuestos para cumplir la orden de la Corte Constitucional de nivelar los regímenes contributivo y subsidiado, y que tendrían un impacto de $3,7 billones adicionales.

– El presupuesto para la salud de 2026, que ya está en el presupuesto general, debe financiarse con el decreto de emergencia. En 2019 era de $41 billones, hoy es de $73 billones.

?El nuevo m??odelo económico

En su intervención, el mandatario destacó que la economía colombiana “está reactivada» y se espera pasar de la meta prevista para 2025 que es de 2,7%.

Esto se debe “al cambio de modelo económico, que ojalá se sostenga en el tiempo», pues señaló que el país se puede endeudar más, pero debe alcanzar un superávit fiscal.

“La política económica del Gobierno en este año logró equilibrar de nuevo un tema fundamental, y es que los ingresos tributarios crezcan más que el gasto primario. Este es el inmenso logro del cambio del modelo económico. Si mantenemos los criterios del cambio del modelo económico, lo que tendremos es la reactivación económica, muchísimos más puestos de trabajo, más equidad y un salario mínimo real más alto, con mejores condiciones laborales, y todo eso constituye más equidad social», concluyó.