Conozca los cierres en los cerros de Bogotá por fiestas de fin de año

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informa las novedades operativas para los senderos del proyecto Caminos de los Cerros Orientales durante el mes de diciembre, en el marco de los diferentes eventos programados en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Cobertura operativa

San Francisco – Vicachá: suspende su operación a partir del 27 de diciembre de 2025.

La Serranía: suspende su operación desde el 27 de diciembre de 2025.

Km 11–12 Quebradas: suspende su operación desde el 30 de diciembre de 2025.

La apertura de estos senderos se anunciará una vez cuenten de nuevo con las garantías de acompañamiento operacional y seguridad.

Adicionalmente, todos los senderos permanecerán cerrados a las visitas los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1, 2 y 3 de enero, debido que el apoyo policial dispondrá su capacidad operativa para otras actividades del Distrito. La ciudadanía podrá consultar las novedades de operación en el aplicativo Caminos de los Cerros Orientales y en las redes sociales de la EAAB – ESP.

Recomendaciones para la ciudadanía