En esta Navidad postúlese de manera virtual a 657 vacantes hasta el 27 de diciembre

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 657 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 27 de diciembre de 2025. La mayoría de vacantes abarcan distintos perfiles y niveles de formación, desde cargos operativos y comerciales hasta técnicos y profesionales, en sectores como comercio, servicios, logística, industria y atención al cliente.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 27 de diciembre de 2025, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. En su conjunto, las ofertas de esta semana permiten que personas con diferentes trayectorias laborales puedan acceder a opciones de empleo formal en un periodo clave para la estabilidad económica de los hogares. Hay diversidad de cargos permite que quienes cuentan con formación básica, media, técnica, tecnológica o profesional encuentren alternativas acordes con sus aspiraciones. Algunas de las vacantes son: Auxiliar de producción – cocina.

Cajera.

Operario de producción y empaque.

Jefe de enfermería extramural.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de enfermería extramural.

Asesor call center portabilidad.

Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.

Auxiliar de odontología.

Operario de producción.

Auxiliar contable.

Ayudante de instalación de ventanerías de sistema europeo.

Auxiliar de producción.

Asesor comercial call center (pregrado).

Asesor comercial call center (posgrado).

Vendedor de servicios.

Transferencista.

Asesor comercial.

Técnico eléctrico.

Conductor sector construcción.

Tramitador de aduanas.

Solucionador.

Asesor de cartera.

Profesional I contabilidad.

Profesional II contabilidad.

Asesor.

Coordinador de operaciones de carteras.

Conductor C2.

Auxiliar de mecánica automotriz.

Auxiliar de distribución.

Ingeniero civil.

Aux de bodega.

Cajero.

Ayudante de obra.

Brigadista.

Banderero.

Contador junior (con tarjeta profesional).

Conductor APH (ambulancia).

Esteticista.

Asesor de cobranza (cartera castigada).

Auxiliar y gestor operativo.

Operador de bus TransMiZonal de TransMilenio.

Requisitos: Postúlate de manera virtual