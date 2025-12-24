En solo dos años, la Línea 1 del Metro de Bogotá avanzó en cerca del 40% y cierra el 2025 con un histórico balance

Foto: Empresa Metro de Bogotá

En los últimos dos años las obras del proyecto de infraestructura vial más importante que se construye en el país, la Línea 1 del Metro, registraron un avance cercano al 40%. Al inicio del gobierno de Carlos Fernando Galán, en enero de 2024 las obras del Metro tenían un avance de 28.98 % y después de dos años de gestión, con corte a noviembre 30 de 2025, el proyecto llegó a 68.64% lo que significa un avance de 39,66 %. El importante hito, que no tiene precedentes en la historia reciente de las obras públicas en Colombia, hace parte del balance presentado hoy a los ciudadanos por la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

De acuerdo con la Entidad, el 2025 fue un gran año de avance en la consolidación de la columna vertebral de la red de transporte público de la ciudad. Y todo esto se logró gracias a la voluntad de la Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, a la paciencia de los ciudadanos, al compromiso de los cerca de 17.000 trabajadores vinculados al proyecto y a la colaboración permanente entre las diferentes entidades del Distrito que han permitido que la obra no se detenga y ya sea una realidad.

A inicios de 2025 se puso en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las obras complementarias más importantes del proyecto. Hemos sido testigos directos de la llegada a la ciudad de los primeros trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá y de los 4 vehículos multipropósito del sistema que realizaron un viaje por mar de más de 15.000 kilómetros desde China, y de más 1.000 kilómetros desde el puerto de Cartagena.

Durante este año se llevó a cabo la construcción de las imponentes estructuras de las estaciones de Metro y de TransMilenio, que se integrarán al sistema a lo largo del trazado; de la operación de las 8 gigantescas vigas lanzadoras que hoy ya han armado más de 9 kilómetros de viaducto a 14 metros de altura en promedio, solo por mencionar algunos logros.

En el patio taller de Bosa, el corazón del proyecto, avanza la construcción de los edificios y talleres de mantenimiento, las subestaciones eléctricas, las plantas de tratamiento de aguas residuales y ya está lista la cochera de 25.000 metros cuadrados de área, una de las más extensas del continente, que albergará los 30 trenes del sistema, que estarán en Bogotá en octubre de 2026.

En este año también se avanzó en la instalación de los rieles en el patio taller y en el viaducto, sobre los que dentro de muy poco comenzarán a ver las primeras pruebas dinámicas de los trenes, que operarán con el máximo nivel de automatización (GoA4) que les permitirá circular forma totalmente automática y sin conductor.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) ingresó al club de ciudades con sistema Metro como el miembro más reciente de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys) y de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP).

Este año se avanzó en la consolidación de la cultura ciudadana alrededor del Metro, promoviendo su comprensión como un bien común para el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. A través de estrategias pedagógicas, de apropiación y de orgullo, y gracias a la articulación con 11 entidades distritales y la participación de miles de ciudadanos, se implementaron procesos formativos, artísticos y de transformación comportamental que fortalecieron capacidades ciudadanas, incrementaron la confianza y consolidaron un sentido de orgullo colectivo hacia la movilidad sostenible.

Las acciones pedagógicas alcanzaron una amplia participación y estimularon la corresponsabilidad ciudadana: el Vagón Escuela recibió en 2025 a más de 46.200 personas; se desarrollaron 126 talleres de Cultura de la Movilidad Sostenible con cerca de 3.000 participantes; más de 10.000 estudiantes se acercaron a los beneficios del Metro y a los comportamientos esperados de buen uso y convivencia mediante estrategias lúdicas; y se realizaron 190 capacitaciones a trabajadores y trabajadoras de obra en prevención de violencias basadas en género, cultura ciudadana y respeto por la diversidad.

También avanzaron en acciones para garantizar que el Metro sea un espacio seguro para las mujeres. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) firmó el Memorando de Entendimiento que le dio vida al plan piloto de prevención del acoso sexual callejero en los frentes de obra. En esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer), también participan el concesionario Metro Línea 1, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) de Bogotá y Cundinamarca, Cusezar, Coninsa y Conconcreto.

El próximo año la ciudad también estará en modo Metro. Será un 2026 lleno de retos, pero también de grandes noticias para los ciudadanos, que además de los avances del viaducto y las estaciones comenzarán a ver la conformación de los cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado a lo largo de todo el trazado, a utilizar las primeras estaciones de TransMilenio integradas al sistema y a ver los primeros trenes en pruebas dinámicas circulando por el occidente de la ciudad.

Se tiene previsto que para febrero de 2026 se haga entrega a la ciudad del Segundo Puente del sector del Pulpo ubicado en la avenida Primero de Mayo con avenida 68. La nueva estructura permitirá la conexión con el Sistema TransMilenio de la avenida 68 y a mediados de 2026, iniciarán las pruebas de los trenes en 5.7 km de viaducto ubicados entre el Patio Taller y la Estación 4.

Finalmente, en octubre de 2026 está previsto que los 30 trenes que componen la Línea 1 del Metro de Bogotá ya se encuentren en la ciudad.