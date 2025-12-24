Conozca los horarios de atención de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en temporada de fin de año
Foto: Secretaría de Movilidad
En el marco de la temporada de ‘Navidad 2025’, de fin de año y año nuevo la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informa a los bogotanos y bogotanas sus horarios de atención durante los meses de diciembre 2025 y enero 2026 con el fin de facilitar la planeación de trámites y garantizar una atención oportuna. ¡Toma nota!
Atención y operación de los cursos pedagógicos en Bogotá durante el fin de año
Miércoles, 24 de diciembre
Los seis puntos atenderán hasta el mediodía (12:00 m.):
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, ubicado en la calle 13 #37-35.
- Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao, localizado en la carrera 28 A #17A-20.
- Edificio Restrepo en la calle 14 Sur #22-27.
- Fontibón Centro localizado en la calle 19 #99-68.
- Centro Comercial Tintal Plaza en la avenida carrera 86 #6-37, locales 286 y 287.
- Centro Comercial San Rafael ubicado en la valle 134 #55-30, sótano 2.
Miércoles, 31 de diciembre
- No habrá servicio.
Salida de veículos y motocicletas de patios en Bogotá
El trámite de salida de patios u orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, en los siguientes seis puntos de atención:
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, localizado en la Calle 13 #37-35.
- Fontibón Centro, ubicado en la calle 19 #99-68.
- Centro Comercial Tintal Plaza en la avenida Carrera 86 #6-37.
- Centro Comercial Carrera en la avenida de Las Américas #50-15.
- Centro Comercial Mallplaza localizado en la avenida carrera 30 o avenida NQS #19-00.
- Centro Comercial Nuestro Bogotá en la carrera 86 #55A-75.
En los siguientes días, habrá ajustes en la atención:
Sábado, 20 de diciembre
- Atención en Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p. m. En los demás puntos, se realizarán los cursos hasta el mediodía (12:00 m.)
Miércoles, 24 de diciembre
- Atención hasta las 2:00 p. m.
Miércoles, 31 de diciembre
- No habrá servicio, por cierre bancario.
Viernes, 2 de enero de 2026
- Atención en los Puntos Centro Comercial Carrera, Centro Comercial Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p. m.
Sábado, 3 de enero de 2026
- Puntos Centro Comercial Carrera y Centro Comercial Nuestro Bogotá: atención de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: atención de 7:00 a. m a 5:00 p. m.
Domingo, 4 de enero de 2026
- No habrá servicio.
- Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales (ORVI)
Miércoles, 24 de diciembre
- Atención hasta la 1:00 p.m.
Sábados, 27 de diciembre de 2025 y 3 de enero de 2026
- Atención virtual.
Miércoles, 31 de diciembre
- No habrá servicio.
Ventanilla Única de Servicios (VUS)
Sábado, 20 de diciembre
- Atención en los 19 puntos Ventanilla Única de Servicios (VUS) hasta el mediodía (12:00 m.)
Semana del 22 al 30 de diciembre (horario extendido)
- Atención de lunes a viernes: horario extendido de 8:00 a.m. a 7:00 p. m.
- El 24 de diciembre atenderá en su horario habitual, hasta las 6:00 p. m.
- El 27 de diciembre atenderá de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Excepciones: Tribeca, San Cristóbal y Altavista.
Miércoles, 31 de diciembre
- No habrá servicio por cambio de tarifas y cierre bancario.
???????Viernes, 2 de enero de 2026
- Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.
Sábado, 3 de enero de 2026
- Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.
A partir del 5 de enero de 2026, todos los servicios de la Secretaría de Movilidad retomarán su horario habitual.
Atención a dudas
Para orientación adicional, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 601 364 9400, opción 2.