Conozca los horarios de atención de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en  temporada de fin de año

Foto: Secretaría de Movilidad

En el marco de la temporada de ‘Navidad 2025’, de fin de año y año nuevo la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informa a los bogotanos y bogotanas sus horarios de atención durante los meses de diciembre 2025 y enero 2026 con el fin de facilitar la planeación de trámites y garantizar una atención oportuna. ¡Toma nota!

Atención y operación de los cursos pedagógicos en Bogotá durante el fin de año

Miércoles, 24 de diciembre

Los seis puntos atenderán hasta el mediodía (12:00 m.):

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, ubicado en la calle 13 #37-35.

Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao, localizado en la carrera 28 A #17A-20.

Edificio Restrepo en la calle 14 Sur #22-27.

Fontibón Centro localizado en la calle 19 #99-68.

Centro Comercial Tintal Plaza en la avenida carrera 86 #6-37, locales 286 y 287.

Centro Comercial San Rafael ubicado en la valle 134 #55-30, sótano 2.

Miércoles, 31 de diciembre

No habrá servicio.

Salida de veículos y motocicletas de patios en Bogotá

El trámite de salida de patios u orden de entrega del vehículo inmovilizado se puede realizar presencialmente, en los siguientes seis puntos de atención:

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, localizado en la Calle 13 #37-35.

Fontibón Centro, ubicado en la calle 19 #99-68.

Centro Comercial Tintal Plaza en la avenida Carrera 86 #6-37.

Centro Comercial Carrera en la avenida de Las Américas #50-15.

Centro Comercial Mallplaza localizado en la avenida carrera 30 o avenida NQS #19-00.

Centro Comercial Nuestro Bogotá en la carrera 86 #55A-75.

En los siguientes días, habrá ajustes en la atención:

Sábado, 20 de diciembre

Atención en Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p. m. En los demás puntos, se realizarán los cursos hasta el mediodía (12:00 m.)

Miércoles, 24 de diciembre

Atención hasta las 2:00 p. m.

Miércoles, 31 de diciembre

No habrá servicio, por cierre bancario.

Viernes, 2 de enero de 2026

Atención en los Puntos Centro Comercial Carrera, Centro Comercial Nuestro Bogotá y Centro de Servicios de Movilidad Calle 13 hasta las 5:00 p. m.

Sábado, 3 de enero de 2026

Puntos Centro Comercial Carrera y Centro Comercial Nuestro Bogotá: atención de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: atención de 7:00 a. m a 5:00 p. m.

Domingo, 4 de enero de 2026

No habrá servicio.

Una vez autorizada la salida del vehículo, la ciudadanía puede acudir al patio a retirar su vehículo las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Centro de Orientación para Víctimas de Siniestros Viales (ORVI)

Miércoles, 24 de diciembre

Atención hasta la 1:00 p.m.

Sábados, 27 de diciembre de 2025 y 3 de enero de 2026

Atención virtual.

Miércoles, 31 de diciembre

No habrá servicio.

Ventanilla Única de Servicios (VUS)

Sábado, 20 de diciembre

Atención en los 19 puntos Ventanilla Única de Servicios (VUS) hasta el mediodía (12:00 m.)

Semana del 22 al 30 de diciembre (horario extendido)

Atención de lunes a viernes: horario extendido de 8:00 a.m. a 7:00 p. m.

El 24 de diciembre atenderá en su horario habitual, hasta las 6:00 p. m.

El 27 de diciembre atenderá de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Excepciones: Tribeca, San Cristóbal y Altavista.

Miércoles, 31 de diciembre

No habrá servicio por cambio de tarifas y cierre bancario.

???????Viernes, 2 de enero de 2026

Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.

Sábado, 3 de enero de 2026

Habrá atención en las sedes de los centros comerciales Gran Plaza Bosa, Carrera y San Rafael, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., garantizando cobertura en las zonas norte, sur y centro de Bogotá.

A partir del 5 de enero de 2026, todos los servicios de la Secretaría de Movilidad retomarán su horario habitual.

Atención a dudas

Para orientación adicional, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 601 364 9400, opción 2.