La Terminal de Transporte de Bogotá refuerza operación en temporada de fin de año 2025

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

En el marco de Fin de Año 2025, explicamos el refuerzo de la operación y recomendaciones de compra de tiquetes o pasajes para viajar desde la Terminal de Transporte de Bogota a otras ciudades del país de manera virtual y presencial. ¡Recuerda adquirir los boletos y tiquetes en las ventanillas autorizadas en las sedes de la Terminal del Sur, Salitre y Norte y evita ingresar a sitios web de terceros que ofrecen venta de pasajes!

La Terminal de Transporte?de Bogota? informa que las tarifas del transporte intermunicipal no son definidas por La Terminal, sino que son reguladas y fijadas por el Ministerio de Transporte, y que no existe liberación de precios durante la temporada alta. Así mismo, señala que las empresas que prestan servicios en rutas de larga distancia han informado que habilitarán la venta de tiquetes de manera progresiva, de acuerdo con los servicios adicionales que puedan generar según el retorno de sus vehículos y la disponibilidad de su parque automotor.

Para esta temporada de Fin de Año, La Terminal indica además que las empresas transportadoras, en ejercicio de su facultad para celebrar convenios y contratos, incrementaron su parque automotor en más de 1.000 vehículos, lo que permitirá que los servicios adicionales se habiliten de forma recurrente, ampliando la oferta disponible para los usuarios y atendiendo el aumento en la afluencia de viajeros propio de esta época.

En ese sentido y para evitar congestiones, La Terminal reitera la recomendación a los viajeros de priorizar la compra de tiquetes a través de la página web oficial terminaldetransporte.gov.co, así como de consultar de manera permanente la habilitación de ventas en este canal y en las taquillas de las respectivas terminales, con el fin de asegurar su cupo y evitar demoras durante los días de mayor demanda.

Sobre este punto, Rafael González, gerente general de La Terminal, hizo un llamado a la planificación de los viajes. «En estas fechas no esperen hasta el último día para comprar su tiquete de viaje, si quieren llegar a tiempo esta Navidad y para Fin de Año. Si no pueden venir hasta La Terminal, adquiéranlo a través de terminaldetransporte.gov.co», recomendó. También reiteró a los viajeros, para que no caigan en estafas, que no se venden tiquetes por WhatsApp ni por redes sociales.

El Gerente General recordó también que los viajeros con destino a los Llanos Orientales cuentan con un nuevo punto de salida autorizado desde el sector de Yomasa, en la localidad de Usme, donde operan buses legales y hacia los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. «Ya no tienen que venir hasta La Terminal Salitre, porque desde Yomasa encontrarán buses para estos destinos», indicó el directivo.

Recomendaciones importantes

? Compre siempre sus tiquetes en las taquillas de La Terminal o de manera electrónica solo por la página web La Terminal www.terminaldetransporte.gov.co

? Utilice exclusivamente los perfiles oficiales de la Terminal en Google:

? Tome el bus solo al interior de las infraestructuras de La Terminal, así garantizamos un viaje seguro y legal.

? Verifique previamente con las empresas transportadoras las condiciones y/o protocolos de viaje para el transporte de mascotas, viaje con menores de edad, equipaje de carga sobredimensionada.

? No descuide a los menores de edad al interior de las Terminales.

? No descuide sus pertenencias.

? No aceptes ayuda de extraños.

? Cualquier anomalía o requerimiento comunicarse a la línea de Servicio a la Ciudadanía/ Usuario (+57) 601 4233600 de domingo a domingo entre las 06:00 a.m. a 10:00 p.m.