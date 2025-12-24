Incautados 173,7 kilos de pólvora en operativos simultáneos en seis localidades de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura y el Plan ‘Navidad 2025’, se desarrollaron dos Operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de manera simultánea en seis localidades de la capital, logrando la incautación total de 173,7 kilos de pólvora ilegal, como resultado de acciones adelantadas en equipo entre Alcaldías Locales, Policía de Bogotá, y otras autoridasdes del Distrito. Los procedimientos se concentraron en Kennedy, Engativá, Usme, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe y Ciudad Bolívar, con el objetivo de proteger la vida y prevenir accidentes.

Localidad de Kennedy: 80 kilos incautados en Patio Bonito

En desarrollo de la estrategia integral Plan ‘Navidad 2025’, la Alcaldía Local de Kennedy, junto a la Policía de Bogotá, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), se realizó un operativo en la UPZ Patio Bonito, impactando los barrios Bellavista, Palmitas, Las Brisas, Patio Bonito y Dindalito.

Durante la jornada se decomisaron 80 kilos de pólvora, entre bengalas, voladores, mariposas, volcanes, tortas, chispitas, cebollitas y totes. Además, se impusieron 3 medidas correctivas, se ordenó la suspensión temporal de tres establecimientos por tres días y se recuperaron 15 metros de espacio público ocupados de manera irregular.

Localidad de Engativá: más de 12 kilos en Boyacá Real y Las Ferias

En Engativá se realizaron dos operativos. El primero, el 19 de diciembre en Boyacá Real, permitió la incautación de 6 kilos 580 gramos. El segundo, el 22 de diciembre en Las Ferias, dejó como resultado 5 kilos 830 gramos adicionales.

En total, en esta localidad se retiraron del mercado 12 kilos 410 gramos de pólvora ilegal.

Localidades de Usme y Ciudad Bolívar: 53,3 kilos incautados

En Usme, las autoridades lograron la incautación de 50 kilos de pólvora y en Ciudad Bolívar 3,3 kilos, como parte de los controles preventivos adelantados para reducir riesgos durante las celebraciones de fin de año.

Localidad de Rafael Uribe Uribe: miles de elementos y 8 kilos decomisados

En el barrio Diana Turbay, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe adelantó un operativo de inspección, vigilancia y control, con el apoyo de la ciudadanía, que permitió frenar la comercialización ilegal de pirotecnia

Durante la intervención se incautaron 4.880 unidades de juegos pirotécnicos, entre ellos martinicas, productos de 18 y 30 tiros cracker, martillos, papeletas, voladores y volcanes, con un peso aproximado de 8 kilos.

Localidad de Santa Fe: cerca de 20 kilos en San Victorino

En el sector de San Victorino, las autoridades incautaron cerca de 20 kilos de pólvora, hallada en diferentes puntos y establecimientos. En el operativo participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, la Policía de Bogotá, el Escuadrón Antipólvora y la Alcaldía Local de Santa Fe. La pólvora incluía voladores, chispitas, mariposas y volcanes, entre otros elementos.

Protección de la vida, prioridad distrital

El secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Gustavo Quintero, señaló: “Invitamos a la ciudadanía a denunciar en la Línea de Emergencias 123 cualquier venta de pólvora en espacios no autorizados. La corresponsabilidad es fundamental para que Bogotá viva una’Navidad 2025′ tranquila, segura y sin lesionados”.

La Administración distrital reiteró que continuará fortaleciendo los controles en todas las localidades y llamó a la ciudadanía a denunciar la venta ilegal de pólvora, como una medida clave para prevenir accidentes y proteger especialmente a niñas, niños y personas mayores durante la temporada navideña.