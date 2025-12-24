Bogotá tendrá horarios especiales en piscinas y Centros Felicidad durante fiestas de fin de año

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa que las piscinas y Centros Felicidad (CEFE) de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa contarán con horarios especiales de atención durante las celebraciones de fin de año, con el fin de que la ciudadanía pueda programar sus visitas con anticipación.

De acuerdo con la programación establecida, los días 24 y 31 de diciembre los servicios estarán habilitados hasta la 1:00 p. m., mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero los escenarios permanecerán cerrados.

Finalmente, el IDRD confirmó que a partir del 2 de enero de 2026 se retomarán los horarios habituales en todos los escenarios acuáticos y Centros Felicidad de la ciudad.