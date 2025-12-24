JEP adopta nuevas órdenes para fortalecer sistema de búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en Colombia

–Tras analizar avances, obstáculos y responsabilidades estatales en una audiencia pública nacional de seguimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, adoptó nuevas decisiones orientadas a fortalecer la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en Colombia, que suman 135.396 víctimas reportadas en todo el país.

Uno de los ejes centrales de estas decisiones se enfoca en el funcionamiento del Sistema Nacional de Búsqueda. En este sentido, la JEP solicitó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como entidad articuladora del sistema, que presente nuevos reportes sobre su estado de funcionamiento, los mecanismos de coordinación entre entidades y los avances en la implementación de las decisiones judiciales adoptadas en el último año.

Las órdenes fueron emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en el marco de la medida cautelar nacional que protege los derechos a la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas de desaparición forzada y de sus familias. Estas decisiones buscan mejorar la articulación entre entidades, fortalecer el intercambio de información y prevenir riesgos sobre posibles sitios de interés forense en distintas regiones del país.

En materia de identificación, la Jurisdicción reiteró la importancia de avanzar en estrategias que permitan ampliar la toma de muestras biológicas de los familiares de personas desaparecidas, especialmente en territorios donde no existe presencia permanente de las entidades forenses. Estas acciones buscan agilizar los procesos de identificación y reducir las barreras que enfrentan las familias en el ejercicio de su derecho a la búsqueda.

De igual forma, se impartieron órdenes orientadas a fortalecer la búsqueda de miembros de la fuerza pública dados por desaparecidos en el marco del conflicto armado, con el fin de mejorar la consolidación y el análisis de la información disponible, así como la articulación entre las entidades responsables de estos procesos.

Las decisiones también incluyen medidas orientadas a la prevención. En este sentido, se solicitó al Ministerio de Minas y Energía informar sobre las acciones desarrolladas para avanzar en la definición de una ruta y un protocolo forense preventivo que permita proteger posibles sitios de inhumación frente a la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollos minero-energéticos. Este tema ha sido señalado de manera reiterada por organizaciones de víctimas y de derechos humanos como un riesgo para la preservación de lugares con potencial forense.

Otro componente relevante se relaciona con la gestión y el intercambio de información entre entidades del Estado. En ese marco, la JEP instó a entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y dependencias de la propia Jurisdicción a informar sobre los avances en el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar el acceso, la circulación y el seguimiento de la información relacionada con personas desaparecidas, una de las principales dificultades identificadas durante la audiencia pública.

Con estas decisiones, la JEP reitera que la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas no es una tarea exclusivamente técnica, sino un compromiso institucional sostenido con la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas y sus familias. La Jurisdicción continuará realizando seguimiento al cumplimiento de estas decisiones, en un proceso que sigue siendo central para enfrentar una de las consecuencias más graves del conflicto armado en Colombia.

Finalmente, es importante resaltar que las medidas cautelares adelantadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en distintos territorios del país han permitido avances concretos en la búsqueda de personas desaparecidas. A la fecha, estas decisiones judiciales han contribuido a la exhumación de 1.923 cuerpos, a la identificación de 224 personas y a la realización de 142 entregas dignas a sus familias, como resultado del trabajo articulado entre las instituciones del Estado y las organizaciones de víctimas.