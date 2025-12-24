Acueducto de Bogotá recomienda estos 12 pasos para disfrutar responsablemente las fiestas de fin de año

Foto: Acueducto de Bogotá

La Navidad y Año Nuevo son consideradas las fiestas más importantes del año para los colombianos, por eso, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) se entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para cuidar el agua, proteger el medio ambiente, las viviendas y la integridad de sus residentes.

Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, invitó a la ciudadanía a compartir en familia y con responsabilidad estas fechas y entregó los siguientes 12 pasos que evitan contratiempos durante las celebraciones decembrinas.

1.Cada uno por su lado, como el agua y el aceite: al aumentar el consumo de alimentos fritos como buñuelos, pescados, empanadas, tamales y lechonas, se genera una gran cantidad de aceite usado. La EAAB recuerda que no debe botarse al sifón del lavaplatos o a los sumideros, porque esta grasa cuando se junta con el agua residual y otros elementos genera taponamientos en el alcantarillado de las viviendas y de la ciudad.

Una recomendación es almacenar el aceite usado en una botella plástica y, cuando esté llena, llevarla a uno de los más de 130 puntos de recolección autorizados por la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

2. Evite el uso de pólvora: la pólvora es peligrosa para quienes la manipulan y para quienes están cerca y es terriblemente nociva para la integridad y la salud de la fauna silvestre, de las mascotas, de las fuentes hídricas y puede llegar a producir incendios en áreas forestales.

3. Aguas con la seguridad: como los ladrones buscan su aguinaldo, algunos pueden “disfrazarse” de funcionarios del Acueducto de Bogotá, para suplantarlos. La EAAB recuerda que las visitas a predios son programadas por escrito y se puede confirmar la identidad del funcionario en la Acualínea 116.

4. Ojo con las tapas faltantes: aunque la EAAB permanentemente realiza campañas contra el hurto de tapas de alcantarillas y rejillas de sumideros, los delincuentes las siguen robando y generando trampas mortales para peatones, motociclistas y ciclistas. La EAAAB invita a reportar cualquier faltante en la Acualínea 116 o las redes sociales para reponerlas de inmediato.

5.No permita a los niños jugar en frentes de obra: En los frentes de obra la EAAB no para de trabajar para mejorar la calidad de los servicios y, en ocasiones, se debe romper el asfalto para lograrlo; es una actividad que genera riesgos en el entorno y, por eso, siempre se garantiza la señalización y cerramiento. Sin embargo, es importante que los adultos vigilen a los niños, a los que están de vacaciones o de visita en la ciudad, y eviten que jueguen cerca de los frentes de obra, ya que pueden caer en ellos y lastimarse.

6.Ojo si sale de vacaciones: antes de salir de casa por largos periodos, cierre el registro de entrada del agua al predio y limpie canales y rejillas, con esto evitará posibles roturas de tuberías o inundaciones por lluvias.

7.Que el amor no contamine: en diciembre el amor está en el aire y aumenta la presencia de preservativos en los sistemas de alcantarillado, recuerde que estos elementos, sumados a toallas sanitarias, tampones, pañales, hilo dental y pañitos, deben disponerse en la caneca, nunca en el sanitario, así evitará contaminación y taponamientos.

8.Pilas con los residuos: después de nochebuena quedan toneladas de residuos como papel regalo, empaques y cajas. Se recomienda separarlos y disponerlos adecuadamente en los contenedores y/o sacarlos en los horarios establecidos por el operador de aseo, así evita ensuciar las calles y obstruir los sumideros.

9.Paseo de olla sí, pero no así: evite encender fogatas y preparar comida cerca de humedales, quebradas o fuentes de agua, ya que esta práctica genera contaminación en el recurso hídrico y puede ocasionar incendios

10.Limpie la casa ahorrando agua: La EAAB invita a que este fin de año realice las actividades y rituales de aseo conservando el cuidado del agua, no solo por el planeta, sino porque el valor de su factura se puede incrementar.

11.Año Nuevo, casa nueva: si para estas fechas está remodelando la casa y generando escombros, comuníquese con su operador de aseo, con la UAESP o con la Línea de Aseo 110 para disponer adecuadamente los residuos de demolición y así contribuir al cuidado del ambiente, evitar las calles sucias y los posibles taponamientos del alcantarillado.

12.Adiós al año viejo: si en su barrio se acostumbra a quemar el popular muñeco de año viejo, recoja sus residuos cuando se enfríen y llévelos a los contenedores de su sector, así evitará que estos residuos lleguen a las alcantarillas.