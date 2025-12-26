115 casos reportados de animales afectados durante la noche de Navidad en Bogotá

Foto: IDPYBA.

Durante la celebración de ‘Navidad 2025’ este 24 y 25 de diciembre, fueron recibidos 115 reportes ciudadanos por afectaciones a animales de compañía y silvestre por uso de pólvora en Bogotá. Los reportes fueron suministrados de manera directa en diferentes localidades.

Dichos reportes quedaron consignados en un formulario de preguntas puesto a disposicio?n de la ciudadani?a por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Suba, Kennedy y Engativa?, siguen siendo las localidades con ma?s casos acumulando el 43 % de las repuestas de la ciudadani?a. Fontibo?n, Puente Aranda, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Boli?var, les siguen con el 31 % acumulado. Las localidades con menor nu?mero de casos reportados fueron La Candelaria y Sumapaz.

Los perros son la especie ma?s afectada con el 74 % de las respuestas mientras que gatos y aves silvestres les siguen con el 23 % acumulado.

En cuanto a los tipos de afectaciones los ciudadanos reportaron al “Miedo o estre?s por explosiones (sobresaltos, temblores, esconderse)” como la principal afectacio?n con el 31% de los casos seguida por “Intentos de huida o desorientacio?n” con el 21 % y la “contaminacio?n en el entorno del animal (residuos de po?lvora, humo, basura)” en tercer lugar con el 18 %.

El formulario de preguntas se encuentra abierto desde el 7 de diciembre de 2025 y acumula a la fecha 730 repuestas en torno a casos de afectaciones de animales por el uso de po?lvora y pirotecnia.

Cabe recordar a los ciudadanos que el uso de po?lvora y pirotecnia causa afectaciones en los animales adema?s de graves accidentes que involucran a nin?os y adultos por lo que su uso se encuentra restringido.

Este an?o cerca de 20.000 dignatarios de las Juntas de Accio?n Comunal de Bogotá y los Integrantes de las Propiedades Horizontales se unieron a la campan?a para promover una cultura sin po?lvora para asi? poder vivir unas fiestas en paz con los animales.

Los bogotanos podra?n seguir reportando en este formulario, haciendo clic aquí, con el fin de establecer un mapa que permita tomar acciones dentro de la campan?a ‘La Po?lvora Explota Mis Sentidos’.