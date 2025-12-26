Policía de Bogotá atendió 15.142 reportes a la Línea 123 e impuso 210 comparendos durante celebraciones de Navidad

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá atendió 15.142 llamadas y reportes a través de la Línea de Emergencias 123 durante la noche del miércoles 24 de diciembre y madrigada del jueves 25 de diciembre durante las celebraciones de ‘Navidad 2025’. Policía desplego? ma?s de 17 mil uniformados, con el objetivo de salvaguardar la vida, fortalecer la convivencia ciudadana y acompan?ar a las familias durante la celebracio?n de la nochebuena.

Las 15.142 llamadas atendidas por la Línea de Emergencias 123, estuvieron relacionadas principalmente con ruido, rin?as, lesiones personales, uso de po?lvora, entre otros hechos contrarios a la convivencia en Bogotá, lo que representa 851 llamadas ma?s en comparacio?n con el mismo periodo del an?o anterior.

«Motivos de policía atendimos 7.527, con una disminución del 8 %, pero el aumento del riñas del 4 % representada 1.314 riñas. Estas riñas han dejado 719 personas, lesionadas 8 % menos que el año anterior», expresó el general Giovany Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Las localidades con más casos de hechos de intolerancia y riñas, fueron en las localidades de Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Rafael Uribe Uribe. La Policía de Bogotá también aseguró que hubo más de 210 comparendos por comportamientos que afectaron la convivencia y la tranquilidad de los bogotanos y bogotanas.

Entre las llamadas a la Línea de Emergencias 123, se registraron 1.948 reportes por ruido. La Policía de Bogotá impuso 210 comparendos durante celebraciones de ‘Navidad 2025’. En Bogotá, 16 personas resultaron lesionadas por pólvora, según el reporte de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) con corte a las 2:00 p. m. del jueves 25 de diciembre de 2025.

En el mismo informe o balance de seguridad de Navidad 2025′, general Giovany Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, informó que se registraron 8 homicidios entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 diciembre de 2025. En el mismo periodo del an?o anterior se registraron 6 homicidios.

«Desafortunadamente se presentan ocho casos de homicidio de siete fueron por intolerancia. Hay tres capturados por estos delitos de los cuales todos por arma blanca y en hechos de intolerancia. Hay un caso por arma de fuego, un caso relacionado con sicariato», indicó el general Giovany Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Acciones de seguridad en Bogotá durante diciembre de 2025

Prevención del homicidio y del hurto

En el mes de diciembre, como resultado de las acciones preventivas y operativas desplegadas de la Policía de Bogotá, se registro? una disminucio?n del 28% en el delito de homicidio, lo que representa 24 casos menos frente al mismo periodo del an?o anterior.

Desde el 1 de diciembre de 2025, los controles de la Policía de Bogotá permitieron la captura de 5.768 personas por diferentes delitos, entre ellas:

258 capturas por homicidio.

521 capturas por porte ilegal de armas.

Asi? mismo, se logro? la incautacio?n de 720 armas de fuego durante diciembre y 1.435 armas cortopunzantes el 24 de diciembre, evitando hechos que pudieran poner en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.

Prevención de la violencia intrafamiliar

En diciembre se evidencio? una reduccio?n del 7,2 % en casos de violencia intrafamiliar y una disminucio?n del 50 % en feminicidios, reflejo del trabajo preventivo y de acompan?amiento liderado por la Patrulla Pu?rpura de la Policía de Bogotá.

Se desarrollaron 8.164 actividades de cumplimiento y 2.956 campan?as de prevencio?n, impactando a ma?s de 65.000 ciudadanos, priorizando la proteccio?n de mujeres, nin?as, nin?os y nu?cleo familiar.

Acciones de seguridad en turismo en Bogotá

La Policía de Bogotá, a trave?s de la Seccional de Proteccio?n y Servicios Especiales llevo? a cabo 576 actividades de prevencio?n y acompan?amiento en zonas turi?sticas, reforzando la seguridad en corredores viales, la Terminal de Transporte de Bogota? sede Norte, Salitre y Sur, y lugares de alta afluencia para garantizar una temporada decembrina tranquila y segura.

Control al licor adulterado: defensa de la vida

Como parte de los planes de control adelantados durante la temporada decembrina, se ha logrado la incautacio?n en Bogota? de 5.000 botellas de licor adulterado y de contrabando, acciones orientadas a proteger la salud y la vida de los ciudadanos.

Cero po?lvora, ma?s vida

En lo corrido del mes de diciembre, la Policía de Bogotá logro? la incautacio?n de 2,9 toneladas de po?lvora, como resultado de los controles y operativos adelantados en diferentes localidades de la ciudad, adema?s de la imposicio?n de 221 o?rdenes de comparendo, en aplicacio?n de la Ley 1801 de 2016

Las mayores incautaciones se concentraron en las localidades de Santa Fe, Ciudad Boli?var, Kennedy, Ma?rtires, Bosa, Suba y Usme.