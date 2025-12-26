    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 26 de diciembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías de Bogotá, Santander, Medellín y Risaralda, y chances que jugaron este viernes 26 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:


    MiLoto
    05 24 26 30 34

    Bogotá 2636 – Serie 450 – La 5ta 0
    Medellín 9690 – Serie 255 – La 5ta 5
    Santander 2467 – Serie 019 – La 5ta 9
    Risaralda 6708 – Serie 192 – La 5ta 2

    Dorado
    Mañana 4374 La 5ta 6 – Tarde 5580 – La 5ta 6

    Culona
    Día 4011 – Noche 0240

    Astro Sol
    0993 – Signo Escorpión

    Astro Luna
    2151 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    8429 – La 5ta 2

    Paisita
    Día 9083 – La 5ta 8 – Noche 3437

    Chontico
    Día 5682 – La 5ta 6 – Noche 8097 – La 5ta 7

    Cafeterito
    Tarde 0349 – La 5ta 4 – Noche 0393 – La 5ta 8

    Sinuano
    Día 9953 – La 5ta 4 – Noche 5000 – La 5ta 9

    Cash Three
    Día 945 – Noche 346

    Play Four
    Día 0137 – Noche 2366

    Samán
    Día 0771

    Caribeña
    Día 9954 – La 5ta 9 – Noche 8830 – La 5ta 9

    Motilón
    Tarde 1265 – La 5ta 8 – Noche 3750 – La 5ta 6

    Fantástica
    Día 6129 – La 5ta 8 – Noche 7652 – La 5ta 2

    Antioqueñita
    Día 8682 – La 5ta 2 – Tarde 0518 – La 5ta 3

    Win 4
    2600

    Evening
    6622

