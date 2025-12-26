Resultados de las loterías y chances de este viernes 26 de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías de Bogotá, Santander, Medellín y Risaralda, y chances que jugaron este viernes 26 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
MiLoto
05 24 26 30 34
Bogotá 2636 – Serie 450 – La 5ta 0
Medellín 9690 – Serie 255 – La 5ta 5
Santander 2467 – Serie 019 – La 5ta 9
Risaralda 6708 – Serie 192 – La 5ta 2
Dorado
Mañana 4374 La 5ta 6 – Tarde 5580 – La 5ta 6
Culona
Día 4011 – Noche 0240
Astro Sol
0993 – Signo Escorpión
Astro Luna
2151 – Signo Leo
Pijao de Oro
8429 – La 5ta 2
Paisita
Día 9083 – La 5ta 8 – Noche 3437
Chontico
Día 5682 – La 5ta 6 – Noche 8097 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 0349 – La 5ta 4 – Noche 0393 – La 5ta 8
Sinuano
Día 9953 – La 5ta 4 – Noche 5000 – La 5ta 9
Cash Three
Día 945 – Noche 346
Play Four
Día 0137 – Noche 2366
Samán
Día 0771
Caribeña
Día 9954 – La 5ta 9 – Noche 8830 – La 5ta 9
Motilón
Tarde 1265 – La 5ta 8 – Noche 3750 – La 5ta 6
Fantástica
Día 6129 – La 5ta 8 – Noche 7652 – La 5ta 2
Antioqueñita
Día 8682 – La 5ta 2 – Tarde 0518 – La 5ta 3
Win 4
2600
Evening
6622