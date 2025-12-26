En Bogotá se han desarrollado más de 360 operativos que dejan la incautación de 2,9 toneladas de pólvora

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura y del Plan ‘Navidad 2025’ ya se han incautado un total de 2,9 toneladas de pólvora o fuegos pirotécnicos o 210.230 unidades, que pretendían ser comercializadas de manera ilegal en Bogotá, con corte al 25 de diciembre de 2025. Esta lucha ya deja 368 operativos.

Esta incautación de pólvora ha sido posible en Operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) liderados por las Alcaldías Locales, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ).

«Seguimos con el Plan ‘Navidad 2025’ en esta lucha contra la pólvora en Bogotá. Seguimos combatiendo el expendio ilegal en distintos lugares», aseguró el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero.

Durante las acciones y Operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se han efectuado 221 órdenes de comparendo y 25 cierres o suspensiones de establecimientos comerciales por venta ilegal de pólvora. Localidades con mayor alerta son Ciudad Bolívar, Suba, Mártires y Santa Fe.

Se han hecho operativos en comercios, espacio público y sitios reportados por los bogotanos y bogotanas a través de la Línea de Emergencias 123, con el fin de lograr la incautación de elementos que representaban un riesgo directo para la seguridad y la integridad de las comunidades, especialmente durante la temporada de ‘Navidad 2025’, fin de año y año nuevo 2026.

«368 operativos se han realizado y seguiremos haciéndolo hasta el 31 de diciembre. El mensaje para toda la gente, es cuidado, sigue habiendo gente quemada. Esta responsabilidad es de todos y todas. Aunque la cifra disminuyó frente al año pasado, sigue siendo muy preocupante, no dejemos que la pólvora nos gane la batalla, expresó el Secretario Distrital de Gobierno.

Con corte a las 8:00 a. m. del jueves 25 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) reportó aumento a 64 el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá, durante celebraciones de Navidad se registraron 10 casos.

Además, se ha logrado la incautación de 278 litros de licor adulterado. En Bogotá, el Plan ‘Navidad 2025’ avanza con prevención y control.