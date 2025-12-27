Bogotá avanza en la transición energética: 2.000 hogares serán beneficiados con las Comunidades Energéticas

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) y el Grupo de Energía de Bogotá, anunciaron la puesta en marcha del proyecto Comunidades Energéticas, una iniciativa pionera que llevará energía limpia y alivios económicos a aproximadamente 2.000 hogares de estratos 1 y 2 de la ciudad.

El programa generará energía solar desde los Centros Felicidad (CEFE) de El Tunal y San Cristóbal, cada uno equipado con un sistema fotovoltaico de hasta 1 MW de capacidad instalada. El proyecto se financia mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (Decreto 054 de 2024) y contará con la implementación a cargo del Grupo Energía Bogotá como contribuyente aliado.

El 90 % de la energía generada mensualmente por los CEFE, equivalente a cerca de 77.803 kWh/mes, representará un alivio aproximado del 60 % del valor de la factura de energía de los hogares beneficiarios.

Los sistemas solares, que inyectarán energía a la red y contribuirán a la reducción del costo mensual de las familias, estarán conformados por alrededor de 1.700 paneles por CEFE, con una vida útil de 25 años, sistemas eléctricos independientes, monitoreo en línea y estándares de seguridad reforzados.

Las familias beneficiadas pertenecen a 15 barrios priorizados: San Ignacio, El Curubo, Urbanización Doña Liliana, Antonio José Sucre I Sector, Antonio José de Sucre III, El Quindío, Los Arrayanes, Alfonso López – Sector La Alborada, Alfonso López – Sector El Progreso, Villa Rosita, El Portal del Divino, Nuevo Porvenir, Marco Fidel Suárez, Villa Diana y Las Violetas.

Este proyecto permitirá:

Reducir el gasto mensual de energía en hogares vulnerables.

Impulsar modelos de generación distribuida y participación comunitaria.

Promover el uso de fuentes no convencionales de energía renovable.

Acelerar la transición energética desde espacios recreativos emblemáticos como los CEFE.

“Para el IDRD es motivo de celebración que los CEFE se conviertan en motores de energía limpia para Bogotá. Este proyecto demuestra que nuestros escenarios recreodeportivos pueden transformar realidades más allá del bienestar físico: hoy generan alivios económicos para las familias más vulnerables y fortalecen la sostenibilidad de nuestros propios espacios. Además, este modelo permitirá que el Instituto reciba el 10 % de la energía generada durante los primeros cinco años y el 100 % a partir del sexto, un beneficio que impulsa la operación, el mantenimiento y la eficiencia energética de nuestros parques y escenarios recreodeportivos”, señaló Daniel García Cañón, director del Instituto.

Los hogares interesados deberán pertenecer a los grupos A o B del Sisbén, ser propietarios del predio con una cuenta de energía activa, residir en los polígonos priorizados y participar en el curso virtual de la Escuela del Hábitat. La inscripción se realizará a través del formulario oficial disponible en: https://vucapp.habitatbogota.gov.co/comunidad-energetica-inscripcion

“Desde la Secretaría del Hábitat invitamos a la ciudadanía a participar en la convocatoria para conformar Comunidades Energéticas, un programa piloto innovador que impulsa la transición energética en los hogares de Bogotá. Inscríbanse pronto, pues la convocatoria cerrará una vez se complete el cupo de 2.000 familias”, afirmó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

El proyecto Comunidades Energéticas constituye un hito para la ciudad: integra infraestructura recreodeportiva, innovación tecnológica, alivios sociales y transición energética en un modelo replicable para futuras fases.

La Secretaría Distrital del Hábitat, el IDRD y el Grupo de Energía de Bogotá, continuarán trabajando de manera articulada para ampliar la cobertura del programa y llevar energía limpia y asequible a más familias de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.