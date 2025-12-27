Petro cambia la cúpula militar: Con los nuevos mandos «avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz»

–Argumentando que «frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia», el presidente Gustavo Petro notificó este sábado, a través de su cuenta en X, cambios en la cúpula militar. Además subrayó que «con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz».

Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia:

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

General

HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO

Comandante General de las Fuerzas Militares

Vicealmirante

HARRY ERNESTO REYNA NIÑO

Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

EJÉRCITO NACIONAL

Mayor General

ROYER GOMEZ HERRERA

Comandante del Ejército Nacional

Mayor General

JAIME ALONSO GALINDO

Segundo Comandante del Ejército Nacional

ARMADA NACIONAL

Almirante

JUAN RICARDO ROZO OBREGÓN

Comandante de la Armada Nacional

Vicealmirante

ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI

Segundo Comandante de la Armada y Jefe de Estado Mayor Naval

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Mayor General

CARLOS FERNANDO SILVA RUEDA

Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Mayor General

ALFONSO LOZANO ARIZA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

El jefe del Estado agradeció el trabajo del Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el Comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024.

Destacó que los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca. Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico.

Bajo su liderazgo, subrayói, influyeron en que en el 2025 se haya logrado el récord histórico en incautación de cocaína. Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores.

Dijo que también incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27% y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico. Este año, se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década.

Además resaltó que hicieron parte del incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6% frente a la disminución que hizo Duque de un -11% y Santos en su último gobierno de -4%.

Advirtió que en el mando que tuvieron, se crearon 8 Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un Batallón Anti-drones, un Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles, un Comando de todos los GAULA, así como dos nuevas unidades de GAULA, entre otros.

«Otro fortalecimiento estratégico fue la adquisición de capacidades de superioridad aérea que protegerá a Colombia durante las próximas 4 o 5 décadas», puntualizó.

Finalmente señaló que «con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz».

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sanchez, también despidió a los comandantes salientes, con una nota de agradecimiento, destacando su liderazgo, vocación de servicio y resultados al frente de operaciones decisivas para el país.

Al respecto señaló que «bajo su mando se protegió a la población civil, se actuó con legalidad y se lograron impactos históricos contra las economías criminales y contra los grupos armados más peligrosos, tal cono lo hemos expresado a todo el país».

Igualmente destacó que «su arduo trabajo se ve reflejado en el respaldo ciudadano, llevando a las Fuerzas Militares a un índice de favorabilidad del 76.6%, el más alta durante los últimos años».

Además precisó que su conducción permitió avances estratégicos: récords en incautación de droga, neutralización de estructuras criminales, aumento del pie de fuerza, creación de nuevas capacidades operacionales y el fortalecimiento de la superioridad aérea que cuidará a Colombia por décadas.

Agregó que «estos logros no son cifras: son vidas protegidas, territorios recuperados y comunidades que hoy viven con mayor esperanza».

Y concluyó: «Hoy pueden regresar a casa con la tranquilidad del deber cumplido. Sus familias los esperan para disfrutarlos, después de tantos años entregados al servicio del país. Ha sido un honor trabajar a su lado. Gracias por honrar el uniforme y servir a Colombia con disciplina, humanidad y compromiso democrático. El país reconoce su trabajo y su entrega».