Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 28 de diciembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 28 de diciembre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 8°C.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.