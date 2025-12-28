10,7 kilómetros de canales y quebradas han kmk9sido intervenidas en Bogotá durante 2025

Foto: Aguas de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con Aguas de Bogotá intervinieron 10,7 kilómetros de canales y quebradas, una distancia similar a subir y bajar Monserrate en Bogotá.

Te puede interesar: Además de estos trabajos se limpiaron 1.648 sumideros, lo que equivale a intervenir los sumideros de un barrio completo y se retiraron 1.367 toneladas de residuos, el equivalente a 90 volquetas llenas de material.

No arrojes residuos a las calles, sumideros, ríos o quebradas ¡Cada buena práctica evita taponamientos y nos ayuda a prevenir inundaciones!

¡Reporta el arrojo ilegal de escombros en Bogotá!

Tu ayuda es fundamental, recuerda no arrojar basuras ni residuos en las calles. Si conoces algún punto que requiera intervención genera tu reporte en los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por medio de la línea 110.

Conoce los Ecopuntos en Bogotá y lleva muebles viejos, escombros y más

Si tienes muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesitas sacar de tu casa, no los abandones en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleva estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer disposición adecuada de estos elementos.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales. Los Ecopuntos no reciben elementos como electrodomésticos.

Para disponer electrodomésticos en mal estado, puedes acudir a los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).