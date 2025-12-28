Petro define proceso y tiempos para convocatoria de la Constituyente y sus temas clave; ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones

–El presidente Gustavo Petro estableció este domingo que la constituyente no se hará en época electoral. «Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se eligirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república», precisó el mandatario en su cuenta en X.

Además, subrayó, se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después».

«Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones», puntualizó.

Sobre lo que hará la constituyente, el primer mandatario señaló que los temas ya están en el proyecto de ley presentado, esto es, propone que «se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo».

Según el proyecto de ley, añadió, se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que «se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses».

Al respecto, sobre esos temas hizo las siguientes precisiones:

1. La reformas sociales que fueron bloqueadas al actual gobierno: reforma pensional, reforma a la salud, reforma al código minero, a los servicios públicos para hacerlos universales, eficientes y con tarifas ligadas a sus costos y no a la especulación. La reforma a la educaión, sus contenidos, la financiación para lograr la sociedad del conocimiento, el salto de la educación pública a las fronteras del saber humano. la soberanía sobre los datos y la inteligencia artificial

2. La reforma agraria más profunda. La protección a la producción de alimentos. No habrá campesinos sin tierra fertil en Colombia

3 La adaptación y mitigación de Colombia a la crisis climática

El cuidado real de su equilibrio natural. El agua es el eje rector a cuidar. el agua potable debe elevarse a derecho fundamental y el acto legislativo de su garantía real. La asamblea constituyente podrá reorganizar las vigencias futuras sin faltar a los contratos ya firmados para priorizar el agua potable, la revitalización de las selvas, y la transformación de la movilidad masiva hacia la electricidad y el modo férreo y de la industria, la agricultura y los servicios hacia la descarbonización

4. El nuevo ordenamiento territorial de Colombia y el acto legislativo sobre competencias y recursos a las regiones. Iremos a más autonomía regional pero con control ciudadano..la territorialidad indígena y afro. El fin de las exclusiones por racismo, genero, sexo. El régimen especial de San Andrés Islas. El municipio como espacio real de la participación de la ciudadanía en las decisiones . El empoderanamiento territorial de cara a la crisis climática. La.liberación de los espacios del agua y el ordenamiento alrededor de ella. El papel de la cosntrucción urbana en la expansión del espacio público y las reservas naturales del país

5. La reforma a la justicia, solo la corte constitucional se mantendrá intacta. El poder judicial debe ser libre de la política y los intereses particulares y ponerse al servicio de la ciudadanía y su control

El juez y el fiscal en el territorio,dónde está la gente

6. La reforma política: El sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, el voto libre y obligatorio, las revocatorias. El control de softwares y de elecciones. El árbitro electoral no político

7. El derecho a la Paz

Los actos legislativos de implementación inmediata de los acuerdos de paz realizados. El tratamiento del narcotráfico

8. La seguridad integral de Colombia y sus ciudadanos

9. Colombia en el mundo. La confederación de Naciones Grancolombiana. La paz en las Américas. El control real de nuestro océano de 200 millas, su investigación científica. El control real del espectro electromagnético y la órbita geostacionaria, la prospección espacial de la fuerza aérea