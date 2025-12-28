TransMilenio aceleró electrificación, revolución digital y desarrollo urbano en 2025

Foto: TransMilenio.

En un año marcado por grandes obras y desafíos de movilidad, TransMilenio cierra 2025 con avances determinantes en electrificación de la flota, digitalización del pago, gestión de eventos masivos, beneficios para los usuarios más frecuentes y el despegue de su primer proyecto urbano en suelo propio. Estas acciones consolidan al Sistema Integrado de Transporte Público como un actor clave en la transformación sostenible de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

“2025 fue un año lleno de retos para el Sistema TransMilenio, pero los sacamos adelante gracias al trabajo en equipo de nuestros 34 mil colaboradores. Con los beneficios para los diferentes grupos poblacionales, las personas mayores y la población Sisbén aumentaron sus viajes en el Sistema en más del 40%. Gracias a nuestra presencia en eventos masivos, 255 mil personas regresaran a su casa después de conciertos y eventos deportivos de manera segura y a precios justos. Logramos, por primera vez, una cofinanciación del Gobierno Nacional de material rodante de buses eléctricos y con los acuerdos alcanzados con nuestros concesionarios, Bogotá tendrá más de 700 nuevos buses eléctricos, entre otros logros. En 2026 seguiremos trabajando para mejorar la experiencia de viaje de nuestra comunidad usuaria”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Electrificación y cofinanciación histórica

Durante 2025 se firmaron ocho otrosíes que aseguran la llegada de 436 buses eléctricos nuevos. Este proceso, resultado de acuerdos con los operadores del Sistema, permitirá evitar la emisión de 22.031 toneladas de CO?, equivalente a 53 parques Simón Bolívar llenos de árboles trabajando para limpiar el aire.

Adicionalmente, TransMilenio aseguró los recursos de cofinanciación para adquirir 269 buses eléctricos más, siendo la primera vez que el actual Gobierno Nacional financia material rodante para el Sistema. Esta flota evitará la emisión de 353.752 toneladas de CO? en 15 años, equivalente a sembrar 57 parques Simón Bolívar.

Revolución tecnológica y más horario para la tarjeta TuLlave

En 2025 se consolidó una verdadera revolución tecnológica en el Sistema: la recarga web de la tarjeta TuLlave creció 137 %, impulsada por la incorporación de la activación NFC desde el celular, que permite recargar y activar el saldo al instante, sin filas ni desplazamientos.

Para mejorar la experiencia de viaje y facilitar el acceso a los beneficios de la tarjeta personalizada, se amplió el horario de atención en 16 puntos de personalización, que ahora operan en jornada continua de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Al 31 de octubre de 2025 se han emitido 13.320.212 tarjetas básicas, de las cuales 7.502.765 ya están personalizadas, lo que garantiza transbordos a cero pesos por 2 horas y 5 minutos, dos pasajes fiados y recuperación del saldo en caso de pérdida.

Operaciones especiales para grandes eventos de ciudad

TransMilenio reafirmó su compromiso con una movilidad inteligente y coordinada para acompañar a la ciudadanía en la llegada y salida de grandes eventos. En 2025 ejecutó 36 operaciones especiales que facilitaron el retorno seguro de aproximadamente 255.000 personas a sus hogares, cifra equivalente al 17 % del total de asistentes. Este desempeño operativo consolida a TransMi como aliado estratégico en la gestión de movilidad para eventos masivos, ofreciendo una alternativa eficiente, confiable y con tarifas justas.

Más espacios libres y mejor experiencia de viaje

Cada día la comunidad usuaria cuenta con más espacios libres para la movilidad. TransMilenio completó 5 túneles con espacios libres en las estaciones Ricaurte, Avenida Jiménez, Las Aguas Centro Colombo Americano–Universidades CityU, San Diego y Portal 80, que suman más de 17.000 m². Estos espacios mejoran la movilidad de personas con discapacidad y movilidad reducida, beneficiando de manera indirecta más de 4 millones de viajes diarios y a 128.514 usuarios que validan su pasaje en estos puntos.

Para sostener estos espacios se han realizado 6.193 sensibilizaciones y 4 megatomas de espacios libres, en articulación interinstitucional, con el fin de lograr un abordaje integral a los vendedores informales y resaltar la importancia de mantener despejados los corredores peatonales del Sistema.

Beneficios para usuarios frecuentes y poblaciones vulnerables

Gracias a los convenios firmados entre TransMilenio y entidades públicas, distritales y nacionales, 36.131 usuarios han accedido a beneficios en lo corrido de 2025. A esto se suma la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado, con la que el Distrito entregó 780.000 pasajes gratuitos a hogares de poblaciones vulnerables, reemplazando los anteriores descuentos tarifarios y asegurando movilidad para quienes más lo necesitan.

Bogotá también se convirtió en la primera ciudad del país en ofrecer un paquete de pasajes de transporte público más económico para usuarios frecuentes, a través de TransMiPass, un abono diseñado para quienes viajan entre cuatro y seis veces al día. Desde su lanzamiento se han emitido más de 14.000 TransMiPass, que generan ahorro mensual y viajes más ágiles.

PRUMS: primer desarrollo urbano en suelo propio

TransMilenio dejó de ser solo operador de transporte para convertirse también en operador urbano. El primer proyecto bajo este nuevo esquema se desarrollará en predios de la entidad junto a la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo, en la troncal carrera 10, localidad de San Cristóbal. El plan habilita 12.594 m² de suelo en un lote de 3.527 m² para construir más de 25.000 m² de vivienda, comercio y servicios en un nodo estratégico donde confluyen la troncal carrera 10, la Línea 1 del Metro de Bogotá y el TransMiCable de San Cristóbal.

Con este desarrollo se generará empleo, atraerá inversión y se consolidará una nueva centralidad urbana conectada a los sistemas de transporte, alineada con los PRUMS y con una visión de ciudad que integra movilidad, vivienda y servicios en el mismo entorno.

Gestión de residuos en portales y estaciones

Implementamos la política de aprovechamiento de residuos en los 9 portales del Sistema y en las estaciones Banderas y Ricaurte, entregando 2 toneladas mensuales a recicladores autorizados y evitando que 19 toneladas lleguen al relleno sanitario. Con TransMi a la Moda, reutilizamos 1.100 prendas, con lo que evitamos generar más de 1 tonelada de CO?, y ahorramos más de 1.800 m3 de agua (lo que consumen 160 familias bogotanas en un mes).

Mayor nivel histórico de satisfacción de los usuarios

En el primer semestre de 2025 alcanzamos el mejor nivel de satisfacción desde que existen mediciones, con aumentos de 5 puntos porcentuales en satisfacción general, 8,9 puntos en troncal y 1 punto en zonal, un hito en la experiencia de viaje.

Infraestructura ampliada y más intermodalidad

El transporte público de Bogotá ganó capacidad y mejores conexiones gracias a las ampliaciones de las estaciones Olaya y Socorro, un nuevo vagón en La Campiña, 738 cupos adicionales de TransMiBici en los portales Norte y Suba, la recuperación del TransMiBici en Ricaurte, la ampliación de puentes de acceso a las estaciones 146, Mazurén y Toberín, y la próxima estación calle 26, conectada con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Barreras perimetrales para mayor seguridad

Se intalaron 4.000 metros lineales de barreras perimetrales en 11 estaciones y nuevas separaciones en los portales Usme y Américas, reduciendo riesgos, mejorando el orden y desincentivando la evasión.

Nuevas rutas para más conexión urbana y rural

Creamos 11 nuevas rutas (9 zonales y 2 troncales) que amplían la cobertura del Sistema y mejoran la movilidad en zonas clave de la ciudad.

TransMiPass: más ahorro para usuarios frecuentes

Bogotá es la primera ciudad del país en ofrecer un abono para quienes viajan entre 4 y 6 veces al día. Ya se han emitido más de 14.000 TransMiPass, generando ahorro mensual y viajes más ágiles.

Emisión de títulos por $2,2 billones para nuevas troncales

Realizamos cinco operaciones financieras que emitieron COP 2,2 billones, destinados a financiar la infraestructura alimentadora de la Línea 1 del Metro de Bogotá , la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali, impactando a 2,4 millones de personas en 11 localidades de Bogotá.

Primer botón de pánico contra el acoso

Activamos el primer botón de pánico en la estación Universidades–CityU. En su fase piloto ya ha permitido atender 5 casos de acoso, hurto, riñas o emergencias médicas. La TransMiApp integrará este botón digital a partir de diciembre.

Escuadra Móvil de Vigilancia contra la evasión

Creamos una escuadra de 300 vigilantes capacitados en conducta ética, defensa personal y técnicas de intervención, con la que logramos aumentar el pago del pasaje en 26% en Usme y 20% en el Portal 20 de Julio, equivalente a 90.000 validaciones adicionales por semana. Entre 2024 y 2025 reducimos la evasión en las troncales carrera 10, calle 26 y Soacha. En 2025 realizamos el estudio de línea base de evasión zonal, clave para intervenir de manera focalizada desde 2026.

Estos y otros logros han sido posibles gracias al esfuerzo de más de 35.000 personas que hacen parte del Sistema y que día a día sostienen la operación de una ciudad en obras y que no se detiene.