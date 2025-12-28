6,61 millones de turistas extranjeros visitaron a Bogotá entre enero y octubre de 2025

Foto: IDT.

El turismo en Bogotá avanza con paso firme durante 2025 y rompe cifras en visitas de turistas nacionales y extranjeros. Durante este jueves 11 de diciembre de 2025 fue presentado el informe más reciente sobre turismo en la capital de Colombia, que destaca la cifra de 6,61 millones de turistas extranjeros, que visitaron a Bogotá entre enero y octubre de 2025.

Como parte de la presentación oficial de estas cifras históricas y en reconocimiento al papel fundamental de los viajeros en el dinamismo turístico de la ciudad, Bogotá realizó este 11 de diciembre un acto de bienvenida especial en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

En este encuentro, organizado por la Instituto Distrital de Turismo (IDT) en alianza con el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, se presentaron las cifras destacadas del año y se compartieron los detalles de la amplia oferta turística y navideña disponible para el cierre de 2025. Miles de visitantes fueron recibidos con un saludo institucional y una muestra de las experiencias que hacen de Bogotá, un destino imperdible en Navidad: rutas de iluminación, agenda cultural, eventos masivos, gastronomía de talla mundial y espacios naturales que cada diciembre atraen a viajeros de todo el mundo.

“En El Dorado somos aliados del esfuerzo del Distrito para fortalecer el turismo. Cada visitante que llega impulsa oportunidades, empleo y desarrollo para el país. Ser uno de los aeropuertos mejor conectados en la región es clave para seguir atrayendo viajeros y fortalecer la competitividad”, precisó Natali Leal, gerente de OPAIN, concesionario a cargo de la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Conectividad aérea en ascenso: más vuelos, más pasajeros, más oportunidades

El robusto crecimiento del turismo internacional estuvo impulsado por una recuperación sostenida de la conectividad aérea. Entre enero y octubre de 2025, la ciudad registró 47.904 vuelos internacionales, lo que representa un aumento del 7,5 % respecto a 2024. Este flujo de pasajeros internacionales también creció un 7,9 %, pasando de 6,13 millones a 6,61 millones.

Adicionalmente, la oferta de sillas en rutas internacionales se expandió un notable 9,9 %, alcanzando los 8,33 millones. Estas cifras consolidan a Bogotá como uno de los principales hubs aéreos de la región.

Impacto económico: motor que mueve a la ciudad

El turismo reafirma su papel como un pilar económico para Bogotá. Para 2025, se estima que los subsectores de alojamiento y servicios de comida aporten cerca del 3 % del PIB de Bogotá, generando más de $ 6 billones de pesos en ingresos.

Diciembre será el mes de mayor afluencia turística

El cierre de año se proyecta como el periodo más dinámico. Diciembre será el mes de mayor afluencia turística, con una estimación de 1,36 millones de visitantes, equivalente a un aumento del 19,6 % frente a 2024. Los eventos de Navidad se consolidan como un motor clave de dinamización, esperando la asistencia de 1,26 millones de personas, de las cuales más de 303 mil serán turistas.

Se estima que la temporada navideña genere una derrama económica de $ 1,2 billones de pesos, impulsando sectores vitales como comercio, gastronomía, transporte y entretenimiento.

Proyección histórica y cifra de visitantes

El 2025 será recordado como un punto de inflexión: la ciudad proyecta recibir a 14,8 millones de turistas, marcando un crecimiento del 5,3 % frente al año anterior. Este resultado destaca la sólida recuperación del turismo desde 2022 y el fortalecimiento de Bogotá como destino urbano.

Además, se proyecta acoger a 2,01 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 7,7 % frente a 2024, superando por primera vez el nivel prepandemia de 2019. El turismo nacional, por su parte, sigue siendo el motor principal en volumen, con una proyección de 12,8 millones de turistas nacionales, equivalente a un incremento del 5,0 %.

El turismo: clave en la generación de empleo y la estabilidad laboral en Bogotá

En el tercer trimestre del año, el sector turismo en Bogotá registró un promedio mensual de 119.655 empleos, equivalentes al 2,8 % del total de ocupados en la ciudad, consolidándose como un componente clave de la dinámica laboral.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el número de empleos turísticos aumentó un 15,5 %, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de los sectores directos, donde el empleo pasó de 19.861 a 28.604 puestos (+44,0 %). Los sectores conexos también mostraron un avance al pasar de 50.986 a 52.911 empleos (+3,8 %). El transporte aéreo y terrestre experimentó un repunte significativo, al pasar de 32.784 a 38.140 empleos (+16,3 %). Estos resultados reflejan un fortalecimiento generalizado de la actividad turística en la ciudad.

Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), precisó que: “Las proyecciones al cierre de 2025 nos permiten afirmar que este año marca un antes y un después para el turismo en Bogotá. Estamos a punto de superar la barrera de los dos millones de visitantes internacionales y en total, se estima que los subsectores de alojamiento y servicios de comida aporten cerca del 3 % del PIB de Bogotá, generando más de $ 6 billones de pesos en ingresos. Además, la ciudad ha sido merecedora en 2025 de grandes reconocimientos, como la reciente elección de Bogotá como sede de la World of Coffee 2027, una prueba irrefutable de que nuestra capital no solo está en el mapa, sino que lidera la agenda global”.

StopOver Bogotá: una oportunidad para que más turistas vivan la capital

Adicionalmente, en julio de 2025 Bogotá lanzó la estrategia StopOver Bogotá: Amor a primera pista, en alianza con la aerolínea Avianca, con el objetivo de atraer a pasajeros internacionales en tránsito que hacen escala en El Dorado. Esta iniciativa permite a los viajeros quedarse hasta 48 horas sin costo adicional en su tiquete, invitándolos a recorrer la ciudad, conocer su oferta cultural y turística, y vivir una experiencia exprés que podría transformarse en una visita completa en el futuro.

Según cifras oficiales, entre julio de 2025 y diciembre de 2026 se espera atraer cerca de 472.000 nuevos visitantes internacionales en tránsito gracias a esta modalidad. El Aeropuerto El Dorado —principal puerta de entrada al país— sigue reforzando su capacidad: con más de 355.000 vuelos operados al año hacia más de 102 destinos nacionales e internacionales, representa un punto clave de conexión.

Esta conectividad convierte a Bogotá en un hub estratégico donde una escala puede convertirse en una experiencia inolvidable.

Con StopOver Bogotá, la capital no solo amplía su capacidad de atraer visitantes, sino que capitaliza su conectividad aérea como una herramienta de promoción turística internacional, generando nuevas oportunidades en hotelería, gastronomía, transporte, cultura y comercio.