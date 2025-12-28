Beneficiarios subsidio transporte escolar modalidad TuLlave ya pueden redimir el pago

Foto: Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) recuerda a las y los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte escolar, modalidad TuLlave que ya se encuentra disponible el subsidio correspondiente al ciclo cuatro para que realicen la validación y recarga en la tarjeta TuLlave antes del 2 de enero de 2026.

Para este ciclo, la Secretaría destinó $1.010 millones y el beneficio permanecerá activo durante 15 días calendario (del 19 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026). Posteriormente, se realizará una segunda activación para quienes no hayan cobrado en la primera fase o que el monto del subsidio supere los $300 mil. Esta segunda activación también tendrá una duración de 15 días calendario.

Las fechas exactas de abono para esta segunda activación serán informadas mediante mensaje de texto al número de celular registrado en el sistema de matrícula, garantizando así el cumplimiento de los 30 días calendario establecidos en el cronograma de la presente vigencia. Una vez recibida la notificación en el número celular registrado en SIMAT, el beneficiario debe acercarse a la taquilla de una estación de TransMilenio y, en el dispositivo dispuesto para recargas, ingresar la tarjeta TuLlave personalizada, marcar la opción # SED convenios subsidios de trasporte y automáticamente se activará el valor de la recarga del subsidio. Es importante confirmar que el saldo aparezca en la tarjeta y finalizar.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) hace un llamado especial a las familias para mantener actualizados sus datos en el SIMAT, lo cual debe realizarse en el colegio donde está matriculado el estudiante beneficiado. Es de señalar que, si los datos no están actualizados, el beneficiario no perderá el subsidio, pero este se acumulará hasta completar el proceso de actualización.

Este subsidio hace parte del Programa de Movilidad Escolar que busca garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial, promoviendo la igualdad de oportunidades y el bienestar de la comunidad estudiantil, dirigidos a estudiantes mayores de 14 años matriculados en colegios oficiales.

Para resolver dudas sobre el subsidio, las familias pueden contactar a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la página web: educacionbogota.edu.co, el correo contactenos@educacionbogota.edu.co, la línea telefónica: +57 (601) 324-1000 o las redes sociales: @educacionbogota.