    • Bogotá

    Cambios en la operación de algunos servicios TransMiZonales por esta temporada8

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus TransMiZonalFoto: TransMilenio.

    Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.TransMilenio informó que con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo algunos servicios TransMiZonales o del SITP no operarán temporalmente los siguientes días:

    • Jueves 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026
    • Sábados 27 de diciembre de 2025, y 3 y 10 de enero de 2026

    Para garantizar la movilidad de los usuarios, el Sistema tiene a disposición diversas alternativas de  servicios TransMiZonales, los cuales pueden ser consultados en el afiche informativo:

    Cambios en la operación de algunos servicios TransMiZonales Bogotá

    Los servicios TransMiZonales que no operan retomarán su operación normal a partir del domingo 11 de enero de 2026.

    Se recomienda a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para más información.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte