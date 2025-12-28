Cambios en la operación de algunos servicios TransMiZonales por esta temporada8

Foto: TransMilenio.

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.TransMilenio informó que con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo algunos servicios TransMiZonales o del SITP no operarán temporalmente los siguientes días:

Jueves 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026

Sábados 27 de diciembre de 2025, y 3 y 10 de enero de 2026

Para garantizar la movilidad de los usuarios, el Sistema tiene a disposición diversas alternativas de servicios TransMiZonales, los cuales pueden ser consultados en el afiche informativo:

Los servicios TransMiZonales que no operan retomarán su operación normal a partir del domingo 11 de enero de 2026.

Se recomienda a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de TransMilenio para más información.