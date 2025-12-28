Así es la nueva estación de la Calle 26 que entró en operación este fin de semana

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Bogotá sigue avanzando en su transformación de movilidad. A partir de este sábado 27 de diciembre, entra en operación la nueva estación Calle 26 de TransMilenio, ubicada en la troncal Caracas Centro, tras 19 meses de construcción en el marco de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá. ¡Al final de este artículo encuentras una galería de la nueva estación Calle 26!

En esta primera fase se habilitará el acceso norte (vagón 2), con ingreso por el costado norte, en la calle 28, lo que beneficiará a más de 11.000 usuarios diarios del sector del Centro Internacional y zonas aledañas. El acceso sur (vagón 1) entrará en operación en el primer semestre de 2026, una vez finalicen las obras del viaducto del la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida El Dorado.

En un recorrido llevado a cabo esta mañana, el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán dijo: “A partir de hoy entra en operación el vagón norte de la estación de la Calle 26, la estación definitiva de lo que será el funcionamiento de TransMilenio, con mayor capacidad, mayor amplitud y mejores servicios, para que sigamos integrando el sistema de transporte de Bogotá entre la Línea 1 del Metro de Bogotá y TransMilenio”.

En la estación pararán los servicios Ruta Fácil 8, H20, D20, H27 y B27, que conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, además de la troncal NQS Central por la calle Sexta.

“Iniciamos la apertura de la nueva estación Calle 26 con el acceso norte, que beneficiará a más de 11.000 usuarios al día. De manera gradual iremos recuperando la oferta de TransMilenio en la avenida Caracas, que ha tenido ajustes para facilitar el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, explico María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Una estación moderna, amplia y pensada para el futuro

La nueva estación Calle 26 fue diseñada de manera integrada con la estructura tipo pórtico del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, lo que permite mayor amplitud y mejor circulación de los usuarios dentro de la infraestructura.

La estación definitiva cuenta con dos vagones de 60 metros cada uno, conectados por una pasarela central, para un total de más de 163 metros de longitud. Tiene un ancho de 8 metros y una altura interior libre de 3,2 metros, lo que mejora la comodidad, visibilidad y sensación de amplitud.

Dispone de 12 barreras de acceso tipo piso a techo, incluyendo accesos para personas con movilidad reducida, una taquilla (una interna en el costado norte) y 6 puntos de parada (3 por sentido). Las columnas del viaducto del Metro están ubicadas a los costados, sin interferir con el flujo de los pasajeros.

Llamado a la cultura ciudadana

TransMilenio invitó a los usuarios a adoptar buenos comportamientos dentro del Sistema: respetar las filas, dejar salir antes de ingresar, no ubicarse sobre las franjas amarillas, ceder la silla a quien lo necesite y mantener una actitud de respeto y empatía.