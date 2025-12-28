Bogotá no para: alcalde Carlos Fernando Galán verificó avances en obras en el sur de la ciudad

Foto: IDU.

Posterior a la celebración de la Navidad, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) , Orlando Molano, verificaron algunas de las obras que se adelantan al sur de la ciudad, en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y San Cristóbal.

“El 26 de diciembre estuvimos con el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) verificando varios de nuestros proyectos, muy importantes para la movilidad en el sur de la ciudad. Sin ninguna duda, Bogotá se está alistando para una transformación, para tener una ciudad más conectada”, informó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

Durante el recorrido, el alcalde verificó el avance en las obras que se adelantan en la NQS por la av. Bosa, el puente vehicular del sector de Venecia (grupo 1 de la av. 68) y el TransMiCable San Cristóbal.

Así avanzan estos proyectos estratégicos para transformar la movilidad al sur de la ciudad:

NQS por Bosa, un proyecto para mejorar la movilidad en la AutoSur

En este estratégico punto de acceso y salida por el sur de la ciudad, se construyen dos puentes vehiculares (288 m y 259 m con 13m de ancho) para mitigar los problemas de movilidad; además, la prolongación, en 0.27 km, de la avenida Las Torres (carrera 77J) entre la calle 65 sur y la avenida Bosa (calle 59 sur), y un puente peatonal de 194 metros en la AutoSur con av. Bosa que permitirá el paso seguro de peatones y biciusuarios. Este proyecto, beneficiará a más de 1 600 000 personas Bosa y Ciudad Bolívar.

“Este proyecto cuando llegamos tenía varias dificultades, ya superamos el tema de los predios, lo que nos va a permitir avanzar para que en febrero tengamos las vigas montadas y el año entrante empecemos a fundir las placas. Esperamos entregarlo en el primer semestre del 2027”, informó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

En 2026 se proyecta la culminación de actividades en la av. Las Torres, así como el inicio de la construcción de redes mediante pipe jacking en la AutoSur y la av. Bosa, lo que permitirá el desarrollo de las actividades sin generar afectaciones significativas al tránsito en el sur de la ciudad. Además, al finalizar 2026, se prevé finalizar uno de los dos puentes vehiculares principales que conectarán Bosa y Ciudad Bolívar sobre la AutoSur.

Puente de Venecia, hito del grupo 1 de la troncal av. 68

En el puente de Venecia, hito del grupo 1 de la construcción de la avenida 68, ya culminó la cimentación, incluida la ampliación del retorno sentido oriente-oriente, así como el izaje de las 15 vigas. Actualmente, avanza la conformación del tablero, donde ya se han fundido 3180 m3 de concreto, aproximadamente, y la construcción del aproche del costado noroccidental.

“Este proyecto va por encima del 70 %. Lo que ha pedido el señor alcalde es que habilitemos el puente el año entrante y por eso vamos a trabajar. Y para que en el 2027 logremos terminar toda la zona de primer nivel”, afirmó el director Molano.

Esta estructura, de casi 1000 metros (969,96m) de longitud, 5.75m de altura promedio y ancho de los carriles entre 7 y 10,5 m, que en enero de 2024 tenía un 12,94 % de avance de obra, ya alcanza, con corte al 15 de diciembre, un 73,14 % de avance.

A su vez, el grupo 1 de la av. 68, al 15 de diciembre de 2025, alcanza un 67.86 % de avance en su fase de obra, luego de que en enero de 2024 lo recibiera la Administración del alcalde Galán con un avance del 39.91 %.

TransMiCable San Cristóbal

Este proyecto de movilidad sostenible, que transformará la forma de movilizarse para más de 400 000 personas del área de influencia del proyecto en la localidad de San Cristóbal, al 15 de diciembre de 2025 presenta un avance de contrato del 80.22 %, tras ser recibido, en enero de 2024, con un avance de contrato del 5,52 %.

“Este proyecto, el año pasado, cuando llegamos, estaba en el cero por ciento de avance de obra y en el 5 % de contrato. Ya tendimos los casi 6 km de longitud de cable y esta semana recibimos las 20 cabinas restantes para completar el total de cabinas del sistema (144). Las 4 cabinas de reserva se encuentran en zona franca y serán recibidas en enero de 2026”, agregó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Foto: IDU.

Durante 2025, se recibieron las 148 cabinas del sistema (4 serán de reserva); asimismo, finalizó el izaje de las 21 torres y el alado, tendido y empalme de los cerca de 6km de longitud del cable que conectará las cabinas.

En enero de 2024, ninguna de las 3 estaciones había iniciado su fase constructiva. Ahora, con corte del 15 de diciembre de 2025, las tres se encuentran por encima del 73 %.