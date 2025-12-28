Desde este fin de semana TransMilenio reabrió la estación Calle 146 con 14 rutas

Foto: TransMilenio.

Desde ayer sábado 27 de diciembre, la estación Calle 146 de TransMilenio vuelve a operar con la puesta en servicio del nuevo puente peatonal, una infraestructura moderna que mejora la accesibilidad, la seguridad y la conectividad para cerca de 800.000 habitantes de las localidades de Suba y Usaquén, así como para miles de usuarios que se movilizan diariamente por el norte de Bogotá.

La reapertura beneficia de manera directa a las comunidades de barrios como Mazurén, Cedritos, La Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar, y permite recuperar un punto estratégico del sistema que, previo a su cierre, registraba 14.800 validaciones diarias.

“La reapertura de la estación Calle 146 representa una noticia muy importante para el norte de Bogotá. Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Con la puesta en servicio del Puente peatonal, TransMilenio restablece la operación de 14 rutas en la estación Calle 146, fortaleciendo la oferta de transporte y mejorando los tiempos de viaje. Los servicios que retoman su parada son: 8, B10, B11, B13, B28, B74, B75, H13, H75, J70, J74, F28, D10 y G11.

La demolición del puente peatonal anterior se llevó a cabo en enero de 2025, tras evidenciarse que la estructura no cumplía con las normas técnicas vigentes ni con los estándares de accesibilidad requeridos, especialmente para personas con movilidad reducida. Por esta razón, la estación Calle 146 permaneció cerrada desde diciembre de 2024, mientras se adelantaban las obras necesarias para garantizar una solución segura y de largo plazo.

El nuevo puente peatonal permite una circulación más fluida, cómoda y segura, beneficiando especialmente a personas mayores, usuarios con movilidad reducida, familias y peatones que utilizan el sistema cotidiano.

Foto: TransMilenio.

TransMilenio invita a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos a través de la TransMiApp y a consultar la información actualizada sobre rutas y horarios en el portal institucional www.transmilenio.gov.co.

Con esta reapertura, TransMilenio reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura del transporte público y con una movilidad más segura, eficiente e incluyente para Bogotá.